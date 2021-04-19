Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez!
Giriş Tarihi: 19.4.2021 15:42 Son Güncelleme: 19.4.2021 15:55

TFF'den açıklaması: Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez!

TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez!

TFF'den son dakika açıklaması! , girişiminin asla kabul edilemeyeceğini açıkladı. TFF, bu teşebbüsü 'anlamsız' olarak nitelendirdi. Açıklamada sergilenen duruş için Kulüpler Birliği'ne de teşekkür edildi. Federasyon ayrıca UEFA Başkanı Ceferin'in yanında olduklarını da duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa spor gündeminin bir numaralı konusu olan Avrupa Süper Lig'i hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bu projeyi büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirten TFF, bu anlamsız teşebbüsün kabul edilemez olduğunu vurguladı. TFF ayrıca sergilediği duruş için Kulüpler Birliği'ne de teşekkür etti.

SON DAKİKA: TFF'DEN AVRUPA SÜPER LİG'İ AÇIKLAMASI! 'ANLAMSIZ TEŞEBBÜS...'

'Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz.

Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta futbolumuzun çatı kurumları olan FIFA ve UEFA olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı olan futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğumuzu açık bir şekilde beyan ediyoruz.

Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu'na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz.

Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır.

Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz.

Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz.'

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Tam kapanma konuşulurken kritik gelişme: Birçok ilin renk haritası değişti
Son dakika: Avrupa Süper Ligi'nde Galatasaray sürprizi! Şampiyonlar Ligi ve Mustafa Cengiz'in açıklaması...
Son dakika haberler: Koronavirüs aşısında müthiş nokta, tam kapanma gündeminde kritik hafta
İşte algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı
Son dakika | CHP'nin 128 milyar yalanı sözcüsü Faik Öztrak bakın kim çıktı
Bitcoin neden düştü? Kripto para için 4 iddia 4 cevap!
Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de koronavirüs aşısı 20 milyonu aştı
Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı
Son dakika: Avrupa Süper Ligi resmen açıklandı: Büyük kaos! Avrupa Süper Lig'ine katılacak takımlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA