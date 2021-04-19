TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez!

SON DAKİKA: TFF'DEN AVRUPA SÜPER LİG'İ AÇIKLAMASI! 'ANLAMSIZ TEŞEBBÜS...'

'Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz.

Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta futbolumuzun çatı kurumları olan FIFA ve UEFA olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı olan futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğumuzu açık bir şekilde beyan ediyoruz.