Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez'den flaş sözler: "UEFA'nın kuklası değiliz"

"DURUMUMUZ TRAJİK SEVİYELERDE"

İspanya, İngiltere ve İtalya'nın en büyük kulüplerinin yaşadıkları büyük kayıpların, kulüpleri zor duruma soktuğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Perez, "Real Madrid, pandemi döneminde 400 milyon Euro kaybetti. Bir çözüm üretmek zorundaydık. Bunun tek yolu, rekabeti artıran maçlar. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi yerine Süper Lig'i inşa ettik. Televizyon gelirlerinden başka gelir olmayınca dünyanın en büyük kulüplerinin aralarında oynadığı maçları insanlara izletmek istedik. Daha büyük gelirler elde edebiliriz. 2000 yılından bu yana futbol dünyasının içindeyim. İçinde bulunduğumuz zamanlara uyum sağlamamız gerekiyor. 1950'lerdeki gibi ilgi kaybolduğu zamanlarda değişim gerekli. UEFA ve FIFA, o zaman da değişime karşıydı ancak futbol bu sayede değişti. Şu anda 15 takımız 5 takım daha katılacak. Her sezon 5 takım değişmeli olarak bu ligde yer alacak. Kendi içinde kapalı bir lig olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatından bir şey anlamadım. Önümüzdeki 20 yılı kurtarmamız gerekiyor, gelirlerimiz çok düştü ve durumumuz trajik seviyelerde. Bu sezon bizi Şampiyonlar Ligi'nden men edemezler. Yerel liglerden bizi men edemezler. Futbolcuların da milli takımlara alınmaması gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Bunları çok net şekilde söylüyorum. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2024 yılı için değişiklik yapmaya karar verdi. Biz bu tarihe kadar ölürüz" diyerek devam etti.