UEFA sürekli sopasını gösterirken bu 12 dev kulübe ise kıyaklar yapıyordu. Hani bir söz vardır ya 'Besle kargayı oysun gözünü', işte tam da bu olduHepsi paranın peşinde. Rekabet 12 takıma indiğinde belki gösterişli maçlar yapılacak ama futbolu oluşturan dinamikler buhrana girip yavaş yavaş yok olacaklarUEFA süreklisopasını gösterirken bu 12 dev kulübeise kıyaklar yapıyorlardı. Hani bir sözvardır ya 'Besle kargayı oysun gözünü',işte tam da bu oldu..Gelinen noktada doymayan kulüplerve yandaşları yeni bir ligkurdular.kaynak bulunmuş.Fenerbahçe ve ciddi ciddi GalatasarayKulübü de bu işe sıcak bakıyor. Bugün birTürk takımının önüne 200 milyon Eurokoysanız, kabul eder. 12 takımın yanındaismi açıklanmayan 3 kulüptenbiri de Türkiye'den olursa hiç şaşırmam!Eğer futbolunmarkası geriye gitti ise suçlusuUEFA ve FIFA'dır.Olacağı da o…Türkiye'den bir takım böyle biroluşumda yer alsın ya da almasın,bu süreçte iyi bir oyun kurmalıyız. Her fırsatta bizekazık atan UEFA köşeye sıkışmışken...Ben bu liginstart alacağını düşünmüyorum.Bu kulüplerin kendi federasyonlarınıyok sayarak ve UEFA'yı karşılarınaalarak bir birlik kurmalarınıngüçlü olacağına inanmıyorum.Eğer daha güçlü bir ekip kurmayıisteselerdi Türkiye, Yunanistan, Portekizliglerinde de takımları alırlardı. Ayrıca kurulanbirliğe baktığınız zaman çoğu kulübünsahibi var.Hele ki futbolun beşiğisayılan İngiltere'de bu kararın kolay alınacağınainanmıyorum.Uzun süredirbilhassa Avrupa'nın önemli liglerininönemli takımları bu uygulamayıdüşünüyorlardı. En sonunda bu kararıaldılar. Tabii son derece ilginç bir tablo. BuradaUEFA'nın vereceği karar çok önemli.Ama tahmin ediyorumçok büyük gündem yaratacak. Sonuçtaçok kritik ve çok bilinmeyenli bir denklemoluştu. Bakalım neler yaşayacağız.Herkes paranınpeşinde. Milyar Euro'luk kadrolara sahipkulüpler birbirleriyle daha çok maç yapıpdaha fazla kazanmayı istiyorlar.Parayı onlar kazandığındaötekiler hedefsiz kalacak, büyüyemeyecekler.Rekabet 12 takıma indiğinde belki gösterişli maçlarizleyeceğiz ama futbolu oluşturan dinamiklerbuhrana girip yavaş yavaş yok olacaklar.Bütün iyi basketbolcular NBA'e gidiyor. Euroleagueise NBA'in beğenmedikleri ile iddialı olmaya çalışıyor.Kulüp heyecanı olmasa Avrupa'da da basketbolbitecek. Bu paranın kavgası futbolu ya da futbolcuyugeliştirecek bir platform değil. FIFAve UEFA'dan ayrılmak milli takımlarıda tehlikeye sokacak. Bir kulüp çıkıp'Ben milli takıma oyuncu göndermiyorum'diyebilir. Ayrı bir organizasyonolacaklar çünkü.Endüstriyelfutbolbana göre yıllardırfutbolun ruhunu tamamenöldürdü.Şu anise Avrupa Süper Ligi'ninkurulacak olması açgözlülüktenbaşka bir şey değil.UEFA'nınbu konu hakkındaki açıklamalarınıdoğru buluyorum.Futbolubence kaosa sürükleyecekkonulardan bir tanesi.Güçlü takımlarıizlemeyi herkes arzu ediyor amagüçlü takımlarla mücadele edebilecek performansıortaya koyan takımlar da en güzel renkleri oluşturuyor.Belki bir süre sonra bu ciddi bir tekdüzelik getirecektir