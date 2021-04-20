MURAT ÖZBOSTAN
UEFA sürekli sopasını gösterirken bu 12 dev kulübe ise kıyaklar yapıyordu. Hani bir söz vardır ya 'Besle kargayı oysun gözünü', işte tam da bu oldu
GÜRCAN BİLGİÇ
Hepsi paranın peşinde. Rekabet 12 takıma indiğinde belki gösterişli maçlar yapılacak ama futbolu oluşturan dinamikler buhrana girip yavaş yavaş yok olacaklar
SORU: Avrupa Süper Ligi kuruldu.Adeta Avrupa'da bir darbe oldu. Bundansonra ne olur? Buraya Türkiye'dengiden takım olur mu?
MURAT ÖZBOSTAN: UEFA süreklisopasını gösterirken bu 12 dev kulübeise kıyaklar yapıyorlardı. Hani bir sözvardır ya 'Besle kargayı oysun gözünü',işte tam da bu oldu.. Futbolruhunu zaten paraya satmıştı.Gelinen noktada doymayan kulüplerve yandaşları yeni bir ligkurdular. Para çok! Rakamı ortaya koyduklarınagöre hesap kitap yapılmış, kaynak bulunmuş.Fenerbahçe ve ciddi ciddi GalatasarayKulübü de bu işe sıcak bakıyor. Bugün birTürk takımının önüne 200 milyon Eurokoysanız, kabul eder. 12 takımın yanındaismi açıklanmayan 3 kulüptenbiri de Türkiye'den olursa hiç şaşırmam!Avrupa Ligi'ni vasat bir halesokan UEFA, elindeki değerlerinde kıymetini bilmedi. Eğer futbolunmarkası geriye gitti ise suçlusuUEFA ve FIFA'dır. Bugün enmantıklı şey, masaya oturmakve anlaşmak. Olacağı da o…Türkiye'den bir takım böyle biroluşumda yer alsın ya da almasın,bu süreçte iyi bir oyun kurmalıyız. Her fırsatta bizekazık atan UEFA köşeye sıkışmışken...
LEVENT TÜZEMEN: Ben bu liginstart alacağını düşünmüyorum.Bu kulüplerin kendi federasyonlarınıyok sayarak ve UEFA'yı karşılarınaalarak bir birlik kurmalarınıngüçlü olacağına inanmıyorum.Sadece daha çok para kazanmakiçin UEFA'ya yapılanbir baskıdır. Eğer daha güçlü bir ekip kurmayıisteselerdi Türkiye, Yunanistan, Portekizliglerinde de takımları alırlardı. Ayrıca kurulanbirliğe baktığınız zaman çoğu kulübünsahibi var. Ama ben hükümetlerin de bunael koyacağına, bu bölünmeye izin vermeyeceklerinidüşünüyorum. Hele ki futbolun beşiğisayılan İngiltere'de bu kararın kolay alınacağınainanmıyorum. Sadece açgözlülüğünyol açtığı bir durum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Uzun süredirbilhassa Avrupa'nın önemli liglerininönemli takımları bu uygulamayıdüşünüyorlardı. En sonunda bu kararıaldılar. Tabii son derece ilginç bir tablo. BuradaUEFA'nın vereceği karar çok önemli. Şuanda Avrupa Şampiyonası'nın organizasyonuile uğraşırken bir de bu çıktı. Ama tahmin ediyorumçok büyük gündem yaratacak. Sonuçtaçok kritik ve çok bilinmeyenli bir denklemoluştu. Bakalım neler yaşayacağız.
GÜRCAN BİLGİÇ: Herkes paranınpeşinde. Milyar Euro'luk kadrolara sahipkulüpler birbirleriyle daha çok maç yapıpdaha fazla kazanmayı istiyorlar. Ancak şunun farkındadeğiller, onları yaşatacak olan altyapı Avrupa'nındiğer takımlarında. Parayı onlar kazandığındaötekiler hedefsiz kalacak, büyüyemeyecekler.Rekabet 12 takıma indiğinde belki gösterişli maçlarizleyeceğiz ama futbolu oluşturan dinamiklerbuhrana girip yavaş yavaş yok olacaklar. NBAörneğini gösteriyorlar. Onların altyapısı da Avrupa.Bütün iyi basketbolcular NBA'e gidiyor. Euroleagueise NBA'in beğenmedikleri ile iddialı olmaya çalışıyor.Kulüp heyecanı olmasa Avrupa'da da basketbolbitecek. Bu paranın kavgası futbolu ya da futbolcuyugeliştirecek bir platform değil. FIFAve UEFA'dan ayrılmak milli takımlarıda tehlikeye sokacak. Bir kulüp çıkıp'Ben milli takıma oyuncu göndermiyorum'diyebilir. Ayrı bir organizasyonolacaklar çünkü. Önümüzdeiki seçenek var; ya paranınpeşinde koşacağız ya dafutbolun.
İSKENDER GÜNEN: Endüstriyelfutbolbana göre yıllardırfutbolun ruhunu tamamenöldürdü. Çünkü herligde eşitsiz koşulların olduğubir ortam var. Şu anise Avrupa Süper Ligi'ninkurulacak olması açgözlülüktenbaşka bir şey değil. Birkaç kulübünbaşını çektiği ve de gelecek paranınkendi aralarında bölüşülmesiyle gerçekleşecekakıl almayan bir durum. UEFA'nınbu konu hakkındaki açıklamalarınıdoğru buluyorum. Çünkü bu proje saçmalıktanöte bir şey değil.
ALİ GÜLTİKEN: Futbolubence kaosa sürükleyecekkonulardan bir tanesi. Futbolundoğal dengesi olan rekabeti ortadankaldıran ve futbolu güzel yapansürprizleri de yok eden bir şey. Güçlü takımlarıizlemeyi herkes arzu ediyor amagüçlü takımlarla mücadele edebilecek performansıortaya koyan takımlar da en güzel renkleri oluşturuyor.Belki bir süre sonra bu ciddi bir tekdüzelik getirecektir.Çikolatayı herkes seviyor ama her öğün çikolatayerseniz belli bir süre sonra tadı keyif olmaktan eziyetedönüyor. Zaman içinde kulüplerin marka değerlerinede zarar vereceğini göreceğiz.