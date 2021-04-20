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Giriş Tarihi: 21.4.2021 00:27 Son Güncelleme: 21.4.2021 00:49

'da küme düştü! Ozan Kabak...

AA
Bundesliga'da Schalke 04 küme düştü! Ozan Kabak...

Almanya 'nın köklü kulüplerinden , ligin bitimine 4 hafta kala küme düştü. Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Liverpool'a transfer olmuştu.

Arminia Bielefeld'e 50. dakikada Fabin Klos'un attığı golle 1-0 yenilen Schalke 04'ün küme düşmesi kesinleşti.

Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala 13 puanla son sırada bulunuyor. Mavi beyazlılar 1981, 1983 ve 1988'den sonra 4. kez Bundesliga'dan 2. Lig'e düşmüş oldu

Arminia Bielefeld ise bu galibiyetle puanını 30'a çıkarak maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Günün diğer karşılaşmasında Eintracht Frankfurt sahasında Augsburg'u 2-0 mağlup etti.

BAYERN MÜNİH, LEVERKUSEN'İ RAHAT GEÇTİ
Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında Allianz Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 7. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 13. dakikada Joshua Kimmich'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

LEIPZIG, KÖLN DEPLASMANINDAN PUANSIZ DÖNDÜ
Leipzig ise deplasmanda düşme hattında yer alan Köln'e 2-1 yenildi. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Köln'ün golleri 46. ve 60. dakikalarda Jonas Hector attı. Leipzig'in tek golü 59. Dakikada Amadou Hidara kaydetti.

Böylelikle Bayern Münih aldığı galibiyetle 71 puanla liderliğini sürdürdü ve 61 puanla ikinci sırada bulunan Leipzig ile puan farkını 10'a çıkardı. Bayer Leverkusen 47 puanla 6. sırada kalırken, Köln 26 puanla 17. sırada yer alıyor.

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Bundesliga'da Schalke 04 küme düştü! Ozan Kabak...
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