Bundesliga'da Schalke 04 küme düştü! Ozan Kabak...

Arminia Bielefeld'e 50. dakikada Fabin Klos'un attığı golle 1-0 yenilen Schalke 04'ün küme düşmesi kesinleşti.

Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala 13 puanla son sırada bulunuyor. Mavi beyazlılar 1981, 1983 ve 1988'den sonra 4. kez Bundesliga'dan 2. Lig'e düşmüş oldu

Arminia Bielefeld ise bu galibiyetle puanını 30'a çıkarak maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Günün diğer karşılaşmasında Eintracht Frankfurt sahasında Augsburg'u 2-0 mağlup etti.