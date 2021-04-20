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Giriş Tarihi: 20.4.2021 09:57

'nin maçı yok mu? 'de Fenerbahçe'nin maçı bu hafta neden yok?

Fenerbahçe'nin maçı yok mu? Süper Lig'de Fenerbahçe'nin maçı bu hafta neden yok?

Spor Toto ’de şampiyonluk heyecanı 36. Hafta maçları ile devam edecek. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ın puan kaybetmesi, ve Galatasaray’ın ise maçlarını kazanması zirve hattının tekrardan kızışmasına neden oldu. Ligin bu haftaki fikstürüne bakan futbolcular, bu hafta Fenerbahçe’nin maçı yok mu, Süper Lig’de Fenerbahçe’nin maçı bu hafta neden yok sorularına yanıt arıyor. İşte Süper Lig 36. hafta fikstürü ve Fenerbahçe’nin maç takvimi…

Fenerbahçe'nin maçı yok mu, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin maçı bu hafta neden yok soruları taraftarın gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın yaşadığı puan kaybı, liderlik yarışının kızışmasına neden oldu. Peki, Fenerbahçe bu hafta bay mı geçti? Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok. Fenerbahçe TFF fikstürüne göre 36. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin 36. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

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Fenerbahçe'nin maçı yok mu? Süper Lig'de Fenerbahçe'nin maçı bu hafta neden yok?
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