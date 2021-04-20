Fenerbahçe'nin maçı yok mu, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin maçı bu hafta neden yok soruları taraftarın gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın yaşadığı puan kaybı, liderlik yarışının kızışmasına neden oldu. Peki, Fenerbahçe bu hafta bay mı geçti? Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok. Fenerbahçe TFF fikstürüne göre 36. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.