Bir kulüp başkan adayının ilk kez gerçekleştirdiği sosyal medya faaliyeti Galatasaray Sözlük'teki açıklamalarında Öztürk, TFF, Tahkim Kurulu ve PFDK ile ilişkilerin iyi yönetilemediğini, Galatasaray'ın hakkını tam anlamıyla savunacağını ifade ederek "Bu ve benzeri platformlarda hiç temsil edilmediğimiz açık. Öncelikli ilgi alanlarımızdan birisidir. İçeride olacaksın ki hakkını savunacaksın. Bizim amacımız medyaya çıkıp bağırmak değil, orada olup argümanlarla Galatasaray'ın hakkını savunmak" şeklinde konuştu.

GALATASARAY'IN BORCUNU AZALTACAK REÇETE

Metin Öztürk en önemli projelerinden biri olan Kemerburgaz için, "Kemerburgaz'a kendi kaynaklarımızla, 8 ayda 4 antrenman sahası yaparak artık ihtiyacımıza cevap vermeyen Florya'yı boşa çıkaracağız. Stat isim hakkı, Florya'nın Emlak Konut'a devredilen kısmı ve forma anlaşması borçlarımızın büyük bölümünü ödeyecek. Florya'da 2049'a kadar Galatasaray'a tahsis edilen 20 dönümlük araziyi ilelebet muhafaza edecek, altyapıyı orada tutarak bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın şu an borçlarının çoğu TL cinsindendir. Yabancı futbolcuların ileriye yönelik alacakları döviz cinsindendir. Dünya kulübüyüz. Bütçemizi buna göre yapacağız. Dövizin artması veya azalması planlarımızı değiştirmez" dedi.