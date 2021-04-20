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Giriş Tarihi: 20.4.2021

Galatasaray’ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaparım

Galatasaray’ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaparım

Galatasaray Başkanı , için, “Bize gelen şu an için resmi bir teklif yok. Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım” dedi

Avrupa Süper Ligi'ne davet edilen takımlar arasında adı geçen Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, henüz kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını açıkladı. Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili konuşan Cengiz, "Galatasaray'ın menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.

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Galatasaray’ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaparım
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