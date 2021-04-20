Galatasaray’ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaparım
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Avrupa Süper Ligi için, “Bize gelen şu an için resmi bir teklif yok. Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım” dedi
Avrupa Süper Ligi'ne davet edilen takımlar arasında adı geçen Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, henüz kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını açıkladı. Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili konuşan Cengiz, "Galatasaray'ın menfaatlerineyi gerektirirse onu yaparım. Tabii kicamianın izni ve onayı olmadan kararveremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerinbaşkanları benim yakın dostum.Özellikle Real Madrid Başkanı Perez ileayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maçsonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayıunutamam. Dediğim gibi şu an için bizegelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklifgelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusundahareket ederiz" diye konuştu.