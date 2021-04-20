Galatasaray’ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaparım

Avrupa Süper Ligi'ne davet edilen takımlar arasında adı geçen Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, henüz kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını açıkladı. Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili konuşan Cengiz,diye konuştu.