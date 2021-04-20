Gedson ikna edilecek!

Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran G.Saray, gelecek sezonun planlamasını yaptıCimbom, yıldız futbolcu için Benfica ile el sıkıştı. Portekiz ekibi, oyuncuyu istediği fiyata satamazsa kiralama konusunda Galatasaray'a öncelik tanıyacak. Portekiz basınına sarı-kırmızılılardanaçıklayan Gedson'u ikna çalışmaları ise devam ediyor.Göztepe deplasmanında Mohamed ve Falcao'u aratmayan Halil Dervişoğlu idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi.Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu.