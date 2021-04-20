Gedson ikna edilecek!

22 yaşındaki oyuncunun kulübü Benfica’dan kiralama önceliği için söz alındı. Genç futbolcuyla da görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Etebo ve Saracchi’ye ise veda etmeye hazırlanıyor
Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran G.Saray, gelecek sezonun planlamasını yaptı. Mohamed veOnyekuru'nun satın alma opsiyonunukullanacak olansarı-kırmızılılar, Halil veGedson Fernandes ile deyola devam kararı aldı. Cimbom, yıldız futbolcu için Benfica ile el sıkıştı. Portekiz ekibi, oyuncuyu istediği fiyata satamazsa kiralama konusunda Galatasaray'a öncelik tanıyacak. Portekiz basınına sarı-kırmızılılardan ayrılmakistediğini açıklayan Gedson'u ikna çalışmaları ise devam ediyor.
HALİL KALACAK, ETEBO VE SARACCHİ GÖNDERİLECEK
Göztepe deplasmanında Mohamed ve Falcao'u aratmayan Halil Dervişoğlu idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi. Halil'e geleceğe yatırımgözüyle bakan Galatasaray,21 yaşındaki futbolcunun kulübüBrentford ile bonservis pazarlıklarınada başladı. Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu. Cimbom, bu ikioyuncununbonservisinialmayı ya dayeniden kiralamayıdüşünmüyor.