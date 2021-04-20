Gençlerbirliği ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Arda Kızıldağ, transfer listesinin ilk sırasına yazıldı. Genç savunma oyuncusu ile Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenirken, yönetimin Berat Özdemir'in transferinde kurulan iyi ilişkileri de devreye sokarak bu işi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.