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Giriş Tarihi: 20.4.2021 08:39 Son Güncelleme: 20.4.2021 09:33

Hosseini anlaşmaya yanışmıyor! alternatifini 'de buldu

YUNUS EMRE SEL
Hosseini anlaşmaya yanışmıyor! Trabzonspor alternatifini Süper Lig'de buldu
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'de ilk 3'e girmenin hesaplarını yapan , bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. ile yeni sezonda şampiyon olmak isteyen ve bu doğrultuda takımı güçlendirecek olan bordo-mavililer, yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadığı 'nin alternatifi buldu. Karadeniz temsilcisi, forması giyen 'ı gündemine aldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un hedefi rakibini yenerek ilk 3'e girme hedefini sürdürmek. Bordo-mavili takım bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda Abdullah Avcı yönetiminde daha güçlü bir takım kurmak isteyen Karadeniz temsilcisi, takımı takviye etmek için yoğun mesai harcıyor.

Trabzonspor iç transferde bir türlü anlaşamadığı İranlı oyuncunun alternatifi için arayışlara başladı. Gençlerbirliği'nde çıkış yakalayan Arda Kızıldağ ilk sırada.

Bordo-mavililerde yönetim, iç transferde uzun süredir görüşülen İranlı savunmacı Majid Hosseini'de olumlu sonuç elde edemeyince farklı bir isim gündeme geldi.

Gençlerbirliği ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Arda Kızıldağ, transfer listesinin ilk sırasına yazıldı. Genç savunma oyuncusu ile Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenirken, yönetimin Berat Özdemir'in transferinde kurulan iyi ilişkileri de devreye sokarak bu işi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.

Gençlerbirliği kulübünün Arda Kızıldağ'ın satışına sıcak baktığı ancak ekonomik olarak beklentisinin Trabzonspor'un düşündüğünden yüksek olduğu ifade edildi.

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Hosseini anlaşmaya yanışmıyor! Trabzonspor alternatifini Süper Lig'de buldu
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