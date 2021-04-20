UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına sert tepki gösterdi. Bu ligde oynayacak futbolcuların, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'ndaizin verilmeyeceğini kaydeden Ceferin şunları söyledi: "Bu oyunculara yasak getirdik. Milli takımlarında oynamalarına izin verilmeyecek.Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi.Yakınımızda yılanların olduğunu bilmiyorduk. Bu nedenle saf olabiliriz. İhanete uğradık. Yakında yasal işlemler başlayacak."DANİMARKA Federasyonu ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Jesper Moller, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplerin Şampiyonlar Ligi'nden atılacağını açıkladı. Moller,dedi. Gözler, UEFA'ya çevrilirken, Devler Ligi yarı finalinde Real Madrid-Chelsea, PSG-M.City ile eşleşmişti.GENÇLİKve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi hakkında yorumda bulundu. Kasapoğlu, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çelişiyor. Mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.AVRUPA'NIN 12 kulübü Avrupa Süper Ligi'ni resmen duyururken UEFA İcra Kurulu dün toplantı gerçekleştirerek Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı yeni formatını kabul etti.36 takım UEFA'daki sıralamasına göre 4 farklı kategoriye ayrılacak. 36 takımın yer alacağı gruplarda 2 takım Wild Card yöntemiyle seçilecek. Oynadığı ligde Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan fakat organizasyonda önemli başarılar elde etmiş iki kulüp Wild Card kontenjanından yararlanabilecek. Grup aşamalarının kalkacağı yeni formatta takımlar, güçleri değişkenlik gösteren 10 rakiple karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında her takım 5 iç saha ve 5 deplasmanda oynayacak. 10 maç sonucunda bir lig tablosu oluşacak. Lig sonunda genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan üst tura çıkarken, diğer 8 takım playoff usulü ile ikinci tur biletini alacak. Play-off etabında elenen takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Son 16'dan itibaren kalan maçlar Şampiyonlar Ligi'nin klasik formatındaki gibi oynanacak.