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Giriş Tarihi: 20.4.2021 15:00 Son Güncelleme: 20.4.2021 15:23

İngiltere'de Avrupa Süper Ligi'ne engel yasası geliyor! Başbakan Boris Johnson açıkladı...

İngiltere'de Avrupa Süper Ligi'ne engel yasası geliyor! Başbakan Boris Johnson açıkladı...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz kulüplerinin Avrupa Süper Ligi'nde oynamasını engellemek için yeni yasa çıkartma opsiyonunu gündeme aldığı belirtildi. İngiliz ekipleri , , , Liverpool, ve Tottenham dahil olmak üzere 12 kulüp Avrupa Süper Ligi için anlaşmaya varmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz kulüplerinin Avrupa Süper Ligi'nde oynamasını engellemek için yeni yasa çıkartma opsiyonunu gündeme aldığı belirtildi. İngiliz gazeteci Alex Wickham'ın duyurduğu haberde, Federasyonun ve Premier Lig'in karşı çıktığı bu projeye hükümetin de kulüplerin durdurulmasını sağlamak için yasama seçenekleri de dahil olmak üzere her olasılığı göze aldığını ifade etti.

Daha önce Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını açıklayana Boris Johnson Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi planı futbola çok büyük zarar verebilir. Biz de futbol otoritelerinin harekete geçmesini destekliyoruz. Bu durum yerel futbolun kalbini kurşunlayıp taraftarları endişelendirir. İlgili kulüpler herhangi bir adım atmadan önce taraftarlara ve daha geniş futbol topluluğuna yanıt vermeliler'' dedi.

Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham dahil olmak üzere 12 kulüp Avrupa Süper Ligi için anlaşmaya varmıştı.

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İngiltere'de Avrupa Süper Ligi'ne engel yasası geliyor! Başbakan Boris Johnson açıkladı...
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