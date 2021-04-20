İngiltere'de Avrupa Süper Ligi'ne engel yasası geliyor! Başbakan Boris Johnson açıkladı...

Daha önce Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını açıklayana Boris Johnson Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi planı futbola çok büyük zarar verebilir. Biz de futbol otoritelerinin harekete geçmesini destekliyoruz. Bu durum yerel futbolun kalbini kurşunlayıp taraftarları endişelendirir. İlgili kulüpler herhangi bir adım atmadan önce taraftarlara ve daha geniş futbol topluluğuna yanıt vermeliler'' dedi.

Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham dahil olmak üzere 12 kulüp Avrupa Süper Ligi için anlaşmaya varmıştı.