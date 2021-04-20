İstanbulspor'un kaptanı Onur Ergün, Aykut Kocaman'ı yakaladı

Bu sezon 12 gol kaydeden ve toplamda İstanbulspor formasıyla 42 golü bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulüp tarihinde 42 golü bulunan Aykut Kocaman'ı da yakalamış oldu. Kaptan Onur, 4 gol daha atarsa 46 gollü Abdullah Avcı'yı da yakalamak istiyor. İstanbulspor ile bu sezon 30, toplamda ise 246 maça çıkan Onur Ergün, en çok forma giyenler listesinde 275 maç oynayan İhsan Baydar'dan sonra 7'nci sırada yer alıyor.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

2013 yılında İstanbulspor'a transfer olan orta saha oyuncusu 2015'te 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayarak takımı 2'nci Lig'e çıkarma başarısı gösteren kadronun içinde yer aldı. 2016-2017 sezonunda ise 2'nci Lig şampiyonluğu yaşayan İstanbulspor'da 8'inci sezonunu geçiren kaptan Onur Ergün'ün sezon sonu sözleşmesi bitiyor.