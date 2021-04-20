Manchester United efsanesi David Beckham'dan Avrupa Süper Ligi'ne tepki!

MANCHESTER UNİTED EFSANESİ DAVİD BECKHAM'DAN TEPKİ!

'Ben futbolu seven biriyim hatırlayamadığım kadar uzun süredir futbolun içindeyim. Taraftar olmadan bu sporun bir anlamı yok. Futbolun adil olması gerekiyor. Şunu söyleyebilirim futbolumuz tehlikede.'



