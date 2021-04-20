Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United efsanesi David Beckham'dan Avrupa Süper Ligi'ne tepki!
Giriş Tarihi: 20.4.2021 13:54

Manchester United efsanesi 'dan 'ne tepki!

Manchester United efsanesi David Beckham'dan Avrupa Süper Ligi'ne tepki!

'nin ardından ünlü futbol insanlarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Manchester United ve Real Madrid'in efsaneleri arasında yer alan 'dan Avrupa Süper Ligi'ne tepki geldi. Kendisini bildiğinden beri futbolun içinde yer aldığını belirten Beckham, futbolun tehlikede olduğunu belirtti.

Kendisine ait sosyal medya hesabından Avrupa Süper Ligi hakkında açıklamalarda bulunan David Beckham, 'Hatırlayamadığım kadar uzun süredir futbolun içindeyim bildiğim şey taraftar olmazsa bu sporun bir anlamı yok.' ifadelerini kullandı. Futbolun eşitliği ilkesine dikkat çeken Beckham, 12 majör takımını eleştirdi.

Avrupa Süper Ligi resmi olarak kurulduğunu açıkladı. Dünyanın en büyük takımları arasında yer alan Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Milan, Inter, Juventus, EY Atletico Madrid, Barcelona, Tottenham, Juventus gibi takımlar UEFA'nın yapısından ayrılarak Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldılar!

MANCHESTER UNİTED EFSANESİ DAVİD BECKHAM'DAN TEPKİ!

'Ben futbolu seven biriyim hatırlayamadığım kadar uzun süredir futbolun içindeyim. Taraftar olmadan bu sporun bir anlamı yok. Futbolun adil olması gerekiyor. Şunu söyleyebilirim futbolumuz tehlikede.'


EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşte Avrupa Ligi'ne karşı çıkan 8 takım! 'Utanç duyuyorum hepsini ihraç edin!'
Güzel oyuncu Fulya Zenginer 'Bacağın kalın görünüyor' yorumuna böyle yanıt verdi! Sosyal medya yıkıldı
Son dakika haberi: Tam kapanma olacak mı? İstanbul'da kısıtlamaların ilk sonuçları görüldü!
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 22 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
Son dakika | CHP'li Kaftacıoğlu'dan ahlaksız paylaşım! Hiçbir kutsalı kalmadı
Bitcoin depreminin nedeni neydi? Kripto para için 4 iddia 4 cevap!
Son dakika: Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı
Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı? İki takım da sıcak bakıyor...
Son Dakika Haber: Tam kapanma konuşulurken yüzde 40'lık artış! Türkiye il il yeni renk haritası ve tüm detaylar
SON DAKİKA: Galatasaray Avrupa Süper Ligi'ne çağrılacak mı? PSG ve Bayern Münih oluşuma neden katılmadı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United efsanesi David Beckham'dan Avrupa Süper Ligi'ne tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA