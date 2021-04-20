Manchester United efsanesi David Beckham'dan Avrupa Süper Ligi'ne tepki!

Kendisine ait sosyal medya hesabından Avrupa Süper Ligi hakkında açıklamalarda bulunan David Beckham, 'Hatırlayamadığım kadar uzun süredir futbolun içindeyim bildiğim şey taraftar olmazsa bu sporun bir anlamı yok.' ifadelerini kullandı. Futbolun eşitliği ilkesine dikkat çeken Beckham, 12 majör takımını eleştirdi.
Avrupa Süper Ligi resmi olarak kurulduğunu açıkladı. Dünyanın en büyük takımları arasında yer alan Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Milan, Inter, Juventus, EY Atletico Madrid, Barcelona, Tottenham, Juventus gibi takımlar UEFA'nın yapısından ayrılarak Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldılar!
MANCHESTER UNİTED EFSANESİ DAVİD BECKHAM'DAN TEPKİ!
'Ben futbolu seven biriyim hatırlayamadığım kadar uzun süredir futbolun içindeyim. Taraftar olmadan bu sporun bir anlamı yok. Futbolun adil olması gerekiyor. Şunu söyleyebilirim futbolumuz tehlikede.'