Mark Cavendish’i sevindiren davet

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na 4 etabı kazanıp damga vuran dünyaca ünlü sporcu Mark Cavendish ile bir araya geldi.tebrik eden Kasapoğlu, ünlü bisikletçiye önemli bir davet yaptı. Kasapoğlu, Cavendish'in kazandığı 4 etap için bir sosyal sorumluluk projesi hazırlayacaklarını söyleyip gençlere bisiklet de hediye edeceklerini ifade etti. Kasapoğlu, Cavendish'i Konya'da açılacak Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun (Pist bisikleti yarışlarının yapıldığı spor tesisi) açılışına davet etti.