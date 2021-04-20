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Giriş Tarihi: 20.4.2021

’i sevindiren davet

Mark Cavendish’i sevindiren davet
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na 4 etabı kazanıp damga vuran dünyaca ünlü sporcu Mark Cavendish ile bir araya geldi. Turun son günü 160.3 km'lik Bodrum- Kuşadası etabını önde tamamlayan Büyük Britanyalı sporcuyu tebrik eden Kasapoğlu, ünlü bisikletçiye önemli bir davet yaptı. Kasapoğlu, Cavendish'in kazandığı 4 etap için bir sosyal sorumluluk projesi hazırlayacaklarını söyleyip gençlere bisiklet de hediye edeceklerini ifade etti. Kasapoğlu, Cavendish'i Konya'da açılacak Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun (Pist bisikleti yarışlarının yapıldığı spor tesisi) açılışına davet etti. Davetin kendini memnun ettiğini söyleyen Cavendish, "Türkiye, bana uğurlu geldi" dedi.

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Mark Cavendish’i sevindiren davet
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