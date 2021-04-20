Puandan başka sonuç istemem

Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve 7 puanı sahada bırakarak şampiyonluk yolunda rakiplerinin ekmeğine yağ süren Beşiktaş, bugün Sivasspor'a karşı zorlu bir maça çıkıyor., hafta boyunca futbolcularıyla yakından ilgilenirken, sürekli olarak birebir ve toplu halde görüşmeler yaparak konsantrasyonu yükseltti.Takımın maça final gibi bakmasını isteyen Yalçın,dedi.Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımı Sivas'a meşaleler ve marşlar eşliğinde uğurladı. Bu sırada polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, taraftarları mesafe konusunda uyardı.TFF, lider Beşiktaş'ın, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının tarihinde değişiklik yaptı. Bugün Sivasspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlıların, cuma günü oynayacağı, 27 Nisan Salı günü yapılacakBeşiktaş Kulübü, yoğun fikstürden dolayı TFF'ye resmi başvuru yapmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın da daha önce yaptığı açıklamada kendi maçlarındaki dengesizlikten dolayı TFF'yi eleştirmişti.