Puandan başka sonuç istemem

Berabere biten Ankaragücü karşılaşmasındaki oyunu beğenmediğini söyleyen Yalçın, “Bu hafta bizim için çok kritik, kazanmaktan başka çaremiz yok. Herkes en iyi performansını gösterecek” dedi
Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve 7 puanı sahada bırakarak şampiyonluk yolunda rakiplerinin ekmeğine yağ süren Beşiktaş, bugün Sivasspor'a karşı zorlu bir maça çıkıyor. Ligde 12 maçtırmağlubiyet yaşamayan rakibine karşıtüm hazırlıklarını yapan teknik direktörSergen Yalçın, hafta boyunca futbolcularıyla yakından ilgilenirken, sürekli olarak birebir ve toplu halde görüşmeler yaparak konsantrasyonu yükseltti.
'FİNAL MAÇIMIZ OLACAK'
Takımın maça final gibi bakmasını isteyen Yalçın, "Ankaragücü karşısında bize yakışmayanbir oyun oynadık. Şimdi zorlu bir sınavaçıkacağız ve herkesten en iyi performansınıbekliyorum. Bu hafta çok kritik, 3 puandanbaşka bir sonucu kabul etmem" dedi.
ŞAMPİYON GİBİ
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımı Sivas'a meşaleler ve marşlar eşliğinde uğurladı. Bu sırada polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, taraftarları mesafe konusunda uyardı.
KARTAL'IN FİKSTÜRÜ DEĞİŞTİ
TFF, lider Beşiktaş'ın, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının tarihinde değişiklik yaptı. Bugün Sivasspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlıların, cuma günü oynayacağı Kayserispor müsabakası 24Nisan Cumartesi gününe, 27 Nisan Salı günü yapılacak Ç.Rizespor mücadelesiise 28 Nisan Çarşamba'ya alındı. Beşiktaş Kulübü, yoğun fikstürden dolayı TFF'ye resmi başvuru yapmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın da daha önce yaptığı açıklamada kendi maçlarındaki dengesizlikten dolayı TFF'yi eleştirmişti.