"ŞU AN OYUNCULARIN PERFORMANSI İYİ VE HAZIRLAR"

EURO 2021'in bir yıl ertelenmesini de değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Her şeyin zamanında olmasında yarar var. Geçen sene kasım ayında Andorra maçını oynadık. Kasım ve Aralık ayında organizasyon için hazırlık yaptık. Analizlerimi yapmıştık ve Şubat ayında tüm işlerimiz bitmişti. Mart ayında pandemi başlayınca bütün hazırlıkları çöpe atmış olduk. Kamp yerlerimiz Almanya, İtalya ve Azerbaycan'da belliydi, onu gözden geçirdik. Hazırlıklarımız bitti. Oyuncular bir başarı yakalamıştı ve sıcağı sıcağına neler yapabileceğimiz görecektik. Avrupa Şampiyonası'nı pas geçtik, Uluslar Ligi önümüze çıktı. Avrupa Şampiyonası'nın yerini alamaz ama biz daha iyi netice almalıydık. Kötü bir oyun ve kötü bir sonuç elde ettik. Dersler çıkardık. 2021 sezonuna Mart ayı ile birlikte başladık ve oyuncuların şu an hazır olduğunu düşünüyorum. Etkililer ve başarılı oldular. Liglerin sonu geliyor ama sakatlıklar ve performans düşüklükleri olabiliyor. İdeal karomuz belli ama eksik mevkilere ve performansı düşük oyuncular yerine isimler düşünüyoruz. Sonrasında 11 Haziran'daki şampiyonaya katılacağız. Liglerin bitimiyle Antalya'da bir kamp geçireceğiz. Almanya'da bir kamp dönemi olacak. 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz, 11 Haziran'da İtalya ile oynayarak Azerbaycan'a geçeceğiz. Şampiyonaya 2 ay var ama şu an performanslarına bakıldığında oyuncuların iyi olduğunu düşünüyorum. Lig bittiğinde onun zihinsel ve fiziksel yorgunluğu olacak ve bunu gidermeye çalışacağız" açıklamasında bulundu.