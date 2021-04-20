"DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE İYİ BAŞLADIK, EYLÜL AYI MAÇLARI DA AVANTAJ SAĞLAR"

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynadığı 3 maç sonunda 7 puan toplamasını değerlendiren Güneş, "Başlangıç olarak iyi. Dünya Kupası elemelerinde oynayacağımız 10 maçın 3'ünü yaptık. İki güçlü rakibimizle de oynadık. 7 puan olarak lider olmamız başlangıç için iyi. Hem moral, hem de güven açısından mesafe aldık. İki güçlü takıma karşı kazanıp daha zayıf görünen bir rakibe karşı puan kaybetmek bizi de, Türk futbolseverleri de üzdü. Futbolun içinde var. Paket olarak bakıyoruz. Mart ayı bizim için iyi geçti. Lider başladık ve inşallah maçlar bitiğinde de lider oluruz. Eylül ayındaki performansımız, 3 maçta alacağımız puanlar bize yeni bir avantaj sağlayabilir. Karadağ ve Cebelitarık ile sahamızda, Hollanda ile deplasmanda karşılaşacağız. Eylül ayında alacağımız 7 ya da 9 puan avantajımızı devam ettirir" diye konuştu.

"YENİ SEZON İÇİN DÜŞÜNÜLEN TARİH AĞUSTOS BAŞI YA DA ORTASI"

Süper Lig'de gelecek yıl sezonun Ağustos ayında başlatılması ile ilgili bir fikrinin olduğunu söyleyen Güneş, "Alınan her kararda herkesin fikrinin alınmasından yanayım. Geçen sezon olağanüstü bir durum vardı. Liglerde ara verme şansı kalmadı. Daha önce 2-3 aylık bir ara verme durumu olmuştu. Sonrasında ligler başladı. Aradaki boşluğu kulüp yöneticileri transfer için ligin başlama tarihinin geç yapılmasını istediler. Ligin geç başlaması için Kulüpler Birliği'nden bir baskı geldi. Beni de birçok antrenörün de görüşü Ağustos ayının ortaları ya da sonlarına doğru başlamasıydı. Öyle olsaydı milli maçlara kadar 2-3 maç daha yapılabilirdi. Bu sıkışma olmayacaktı. Bunun etkilerini sadece milli takım değil kulüpler de yaşadı. Takımlar Avrupa kupalarına kaldıktan sonra patır patır döküldü. Bir sebebin de bu olduğunu düşünüyorum. Bu sezon daha erken başlayacak ve iki tarih var. Ağustos'un başı ya da ortası. En geç Ağustos ortasında başlamasını istiyorum. Kendi adıma fikrim bu. Kulüpler Birliği'nin görüşleri alınacak, hatta antrenörler ve futbolcuların da görüşleri alınmalı. Bu istişarelerden sonra son kararı da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) vermeli. Geçen sezon alınan karar çok sağlıklı bir karar değildi" şeklinde konuştu.