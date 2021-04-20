Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA'dan Servet Yardımcı'ya görev! Yönetim Kurulu'na yeniden seçildi...
Giriş Tarihi: 20.4.2021 14:19 Son Güncelleme: 20.4.2021 14:26

UEFA'dan Servet Yardımcı'ya görev! Yönetim Kurulu'na yeniden seçildi...

UEFA'dan Servet Yardımcı'ya görev! Yönetim Kurulu'na yeniden seçildi...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın 16 sandalyeli UEFA Yönetim Kurulu’nun sekiz üyesinin belirlenmesi için yapılan oylamada 47 oy alarak tekrar yönetim kuruluna seçildiğini belirtti.

TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu'na yeniden seçildi. UEFA'ya üye tüm federasyonların başkan ve yöneticilerin katıldığı UEFA'nın 45. Olağan Kongresi, bugün İsviçre'nin Montrö kentinde yapıldı. UEFA Kongresi'nde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Nihat Özdemir, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.

TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 16 sandalyeli UEFA Yönetim Kurulu'nun sekiz üyesinin belirlenmesi için yapılan oylamada 47 oy alarak tekrar yönetim kuruluna seçildi.



Yardımcı, 5 Nisan 2017 tarihinde yapılan 41. Olağan UEFA Kongresi'ndeki seçimi kazanarak UEFA Yönetim Kurulu'na girmiş ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'ten sonra bu başarıya ulaşan ilk Türk olmuştu.

Yardımcı'nın da aralarında olduğu sekiz yönetim kurulu üyesinin görev süresi 4 yıl olacak.

UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen 8 kişi ve ülkeleri şöyle: Servet Yardımcı* (Türkiye), Gabriele Gravina (İtalya), Karl-Erik Nilsson* (İsveç), Alexander Dyukov (Rusya), David Gill* (İngiltere), Zbigniew Boniek* (Polonya), Rainer Koch* (Almanya), Just Spee (Hollanda) * (Tekrar seçildi)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşte Avrupa Ligi'ne karşı çıkan 8 takım! 'Utanç duyuyorum hepsini ihraç edin!'
Güzel oyuncu Fulya Zenginer 'Bacağın kalın görünüyor' yorumuna böyle yanıt verdi! Sosyal medya yıkıldı
Son dakika haberi: Tam kapanma olacak mı? İstanbul'da kısıtlamaların ilk sonuçları görüldü!
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 22 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
Son dakika | CHP'li Kaftacıoğlu'dan ahlaksız paylaşım! Hiçbir kutsalı kalmadı
Bitcoin depreminin nedeni neydi? Kripto para için 4 iddia 4 cevap!
Son dakika: Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı
Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı? İki takım da sıcak bakıyor...
Son Dakika Haber: Tam kapanma konuşulurken yüzde 40'lık artış! Türkiye il il yeni renk haritası ve tüm detaylar
SON DAKİKA: Galatasaray Avrupa Süper Ligi'ne çağrılacak mı? PSG ve Bayern Münih oluşuma neden katılmadı?
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA'dan Servet Yardımcı'ya görev! Yönetim Kurulu'na yeniden seçildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA