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Giriş Tarihi: 20.4.2021 08:32 Son Güncelleme: 20.4.2021 09:14

: takımları 'nden men edilebilir!

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Avrupa Süper Ligi takımları Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir!

Dünya, 12 kulüp tarafından kurulan 'ni konuşmaya devam ediyor. UEFA ile karşı karşıya gelen 12 kulübün geleceği hakkında birçok soru işareti bulunuyor. UEFA Başkanı , Avrupa Süper Ligi’ne katılacak kulüpler hakkında çok sert konuştu. Ceferin, "Yakınımızda yılanlar varmış" diyerek 12 kulübü hainlikle suçladı. Diğer yandan Avrupa Süper Ligi'ne katılacak olan takımların 'nden men edilmesi söz konusu. İşte Avrupa Süper Ligi haberleri...

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına sert tepki gösterdi. Bu ligde oynayacak futbolcuların, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynamalarına izin verilmeyeceğini kaydeden Ceferin şunları söyledi: "Bu oyunculara yasak getirdik. Milli takımlarında oynamalarına izin verilmeyecek."

Juventus Başkanı Agnelli kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor. Yakınımızda yılanların olduğunu bilmiyorduk. Bu nedenle saf olabiliriz. İhanete uğradık. Yakında yasal işlemler başlayacak."

YARI FİNALDEKİ 3 TAKIM MEN EDİLEBİLİR!

Danimarka Federasyonu ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Jesper Moller, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplerin Şampiyonlar Ligi'nden atılacağını açıkladı. Moller, "Manchester City, Chelsea ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nden men edilecek. Cuma gününe kadar 12 kulübün ihraç edileceğine dair bir beklentim var" dedi.

Gözler, UEFA'ya çevrilirken, Devler Ligi yarı finalinde Real Madrid-Chelsea, PSG-M.City ile eşleşmişti. Son 4'ün ilk maçları 27-28 Nisan tarihlerinde oynanacak.

BAKAN KASAPOĞLU: BU OLUŞUM KATILIMCILIK İLKESİYLE ÇELİŞİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi hakkında yorumda bulundu. Kasapoğlu, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çelişiyor. Mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI DEĞİŞTİ!

Avrupa'nın 12 kulübü Avrupa Süper Ligi'ni resmen duyururken UEFA İcra Kurulu dün toplantı gerçekleştirerek Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı yeni formatını kabul etti. Buna göre, 2024- 25 sezonundan itibaren Devler Ligi lig usulüne göre oynanacak.

36 TAKIM MÜCADELE EDECEK

36 takım UEFA'daki sıralamasına göre 4 farklı kategoriye ayrılacak. 36 takımın yer alacağı gruplarda 2 takım Wild Card yöntemiyle seçilecek. Oynadığı ligde Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan fakat organizasyonda önemli başarılar elde etmiş iki kulüp Wild Card kontenjanından yararlanabilecek.

Grup aşamalarının kalkacağı yeni formatta takımlar, güçleri değişkenlik gösteren 10 rakiple karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında her takım 5 iç saha ve 5 deplasmanda oynayacak. 10 maç sonucunda bir lig tablosu oluşacak. Lig sonunda genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan üst tura çıkarken, diğer 8 takım playoff usulü ile ikinci tur biletini alacak. Play-off etabında elenen takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Son 16'dan itibaren kalan maçlar Şampiyonlar Ligi'nin klasik formatındaki gibi oynanacak.

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Son dakika: Avrupa Süper Ligi takımları Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir!
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