Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının ardından son dakika bilgileri de gelmeye devam ediyor. Aralarında Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Milan, Juventus gibi takımların da olduğu dev kulüpler kendi bağımsızlıklarını ilan ederek Avrupa Süper Ligi'ni kurdu. Şu an için 12 takımın katıldığı ligde 15 kulübün kurucu üye olması, her sene değişecek 5 takımla birlike toplam 20 ekibin mücadele edeceği açıklandı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Galatasaray sürprizinin de detaylarını açıkladı!
Son dakika haberine göre Avrupa'nın dev takımları kendi aralarında bir başkaldırıya imza atarak Şampiyonlar Ligi yapısından ayrıldı. İngiltere'den Manchester City, Tottenham, Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Chelsea gibi devler, İspanya'dan Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona, İtalya'dan da Inter, Juventus, Milan birlikte hareket ederek Avrupa Süper Lig'ini kurdu.
Bu noktada alınan bu kararın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'e etkisini A Spor yorumcusu Taner Karaman ile konuştuk.
12 TAKIMIN BİRLİKTE HAREKET EDEREK BÖYLE BİR KARAR ALMASINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? BU KARARLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ALIŞILAGELMİŞ YAPISI DEĞİŞTİ.
Bu bir başkaldırı olarak gözüküyor. Bu takımların majör takımlar olması, Şampiyonlar Ligi'nden ve Avrupa Ligi'nden doğrudan ayrılmaları o liglerin kalitesini etkileyecek. Bu durum hem birçok ligi hem de milli takımları etkileyecek gibi gözüküyor.
BU TAKIMLARIN OYUNCULARI MİLLİ TAKIMLARDAN MEN EDİLEBİLİR!
UEFA daha önce yaptığı açıklamada bu girişimin sonuçlanması durumunda oluşumda yer alan takımların oyuncularının milli takımlarda oynatılmamasının gündemde olduğunu belirtmişti. UEFA, FIFA ile birlik olup böyle bir misilleme yaparsa dünya futbolu için bambaşka bir kaos yaşanabilir.
PSG BAŞKANI AYNI ZAMANDA YAYINCI KURULUŞUN DA SAHİBİ...
Alınan kararla ilgili aynı zamanda bir de yayıncının takdiri var. Yayıncı kuruluşun sahibi aynı zamanda PSG'nin de başkanı. PSG bu nedenle bu oluşumun içinde yer almadı ve sert tepki gösterdi. Avrupa Süper Ligi'nin yayıncısı kim olacak? Bu da başlı başına yeni bir savaşın ortaya çıkacağını gözler önüne seriyor. Dünya Kupası da Katar'da yapılacak.
12 takımın öncülüğünde yapılacak bu turnuvanın gelir pastasının yıllık 3.5 milyar Euro olacağı tahmin ediliyor. Bu da kulüp başına ciddi bir gelir demek. Bu nedenle kulüpler para için UEFA'ya başkaldırdı. UEFA da bu 12 takım olmadan kendi organizasyonlarının çok fazla izlenilmeyeceğini biliyor bu yüzden organizasyona karşı çıktı. Bu olay artık NBA örneğine doğru gidiyor.
AVRUPA SÜPER LİGİ KARARINA KİMLER KARŞI ÇIKTI?
12 takımın karşısında aslında birçok organizasyon ve kurul var. La Liga yönetimi, Premier Lig yönetimi, İtalya Futbol Federasyonu, İspanya Futbol Federasyonu, Alex Ferguson hatta İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu kararın yanlış olduğunu savunuyor.
SON DAKİKA: GALATASARAY AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KATILACAK MI?
10 Mayıs'ta The Sun'un manşetinde şöyle bir haber vardı. Eğer bu organizasyon gerçekleşirse 12 takımın yanında farklı 3 takımın her sene değişmesi öngörülüyordu. The Sun o tarihte Galatasaray, Ajax, Celtic gibi Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi takımların da organizasyonda yer alabileceğini belirtmişti.
Burada Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Inter, Juventus, Milan, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'dan oluşan 12 takım öncü diğer üç takım ise her sene değişecek. İddialara göre Galatasaray, Kızılyıldız, Celtic, Ajax, Olympiakos gibi takımların da dönem dönem turnuvaya katılabilir.
Galatasaray da Avrupa Süper Lig'i içerisinde yer alabilir. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dünkü toplantısında da bu konu masaya yatırılmış olabilir. Cengiz'in olağüstü toplantısındaki maddeler dışarıya yansımadı fakat gündem maddelerinden biri bu konu olabilir.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN GELECEĞİ NASIL ETKİLENECEK? FİKSTÜR ÇATIŞMALARI SÖZ KONUSU OLUR MU?
Burada kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nin bu durumdan olumsuz etkileneceğini söyleyebiliriz. Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Juventus gibi takımların kendi organizsyonlarını yapmaları ilginin Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Süper Lig'ine kayacağını gösteriyor. Yayıncı kuruluş pastası da çok önemli. Bu kadar majör takımın olması Şampiyonlar Ligi'nin izlenmesini de düşürecek.
Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet primi 2.7 milyon Euro, belki bu rakam yarı yarıya düşecek. Rekabet ve yayın geliri düşünce pastadan alınan pay da doğal olarak düşmüş olacak.
BAYERN MÜNİH VE DORTMUND AVRUPA SÜPER LİG'İNE KATILMAYI REDDETTİ!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ve Borussia Dortmund, Avrupa Süper Lig'ine katılmayı reddetti. Bayern Münih, bunun nedeni olarak bu organizasyonda yer alırlarsa finansal olarak diğer takımların çok zorlanacağını ifade etti.
İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN YAPTIĞI AVRUPA SÜPER LİG'İ AÇIKLAMASI!
PANDEMİ NEDENİYLE DEV KULÜPLER BİLE EKONOMİK PROBLEM YAŞARKEN DAHA ORTA SKALADAKİ TAKIMLAR ŞAMPİYONLAR LİG GELİRİNDEN MAHRUM OLACAK. BUNUN YANSIMALARI SİZCE NASIL OLUR?
Evet bugün Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım, örnek olarak Galatasaray diyebiliriz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması 30 milyon € gelir demekti. Yayın gelirleriyle birlikte bu gelir 50 milyon Euro'yu buluyordu. Bu organizasyon sonrası gelirlerin yarı yarıya düşmesini bekliyoruz.