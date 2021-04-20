Bu bir başkaldırı olarak gözüküyor. Bu takımların majör takımlar olması, Şampiyonlar Ligi'nden ve Avrupa Ligi'nden doğrudan ayrılmaları o liglerin kalitesini etkileyecek. Bu durum hem birçok ligi hem de milli takımları etkileyecek gibi gözüküyor.

BU TAKIMLARIN OYUNCULARI MİLLİ TAKIMLARDAN MEN EDİLEBİLİR!

UEFA daha önce yaptığı açıklamada bu girişimin sonuçlanması durumunda oluşumda yer alan takımların oyuncularının milli takımlarda oynatılmamasının gündemde olduğunu belirtmişti. UEFA, FIFA ile birlik olup böyle bir misilleme yaparsa dünya futbolu için bambaşka bir kaos yaşanabilir.