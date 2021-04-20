Real Madrid, Barcelona, Juventus, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan ve Inter tarafından kurulan ve dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitmek üzere... İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...
Henüz 2 gün önce kurulan Avrupa Süper Ligi'ne gelen tepkilerin çığ gibi büyümesi sonrası dünyaca ünlü kulüpler de geri adım atmaya başladı.
İngiliz basını ilk olarak Chelsea ve Manchester City'nin Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için hazırlıklarına başladığını yazdı.
İtalyan gazeteci Tancredi Palmieri de Manchester United ve Arsenal'ın Avrupa Süper Ligi'nden çekilmeyi düşündüğünü öne sürdü.
BORIS JOHNSON: CHELSEA VE CITY ÇEKİLİRSE DOĞRU OLANI YAPAR
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Twitter hesabından "Chelsea ve Manchester City'nin Avrupa Süper Ligi'nde çekilme kararları doğruysa kesinlikle doğru olanı yaparlar ve bunu takdir ederim. Umarım diğer kulüpler de onları takip ederler" şeklinde bir paylaşım yaptı.
"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ"
Liverpool oyuncular da Avrupa Süper Ligi ile ilgili şu ortak açıklamayı yayınladı:
"Sevmedik ve gerçekleşmesini de istemiyoruz. Bizim duruşumuz budur. Bu kulübe ve taraftarına olan bağlılığımız sorgusuz ve koşulsuzdur."
LAPORTA: KARAR BARCELONA GENEL KURUL ÜYELERİNİN
İngiliz devlerinin ardından Barcelona'dan "çatlak sesler" geldi. Barcelona genel kurul üyeleri projeye karşı olduklarını belirtip "Süper Zenginler Ligi'ne girişimiz kabul edilemez" ifadeleriyle bir bildiri yayımladı.
Daha sonra konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta da "Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne girmeyecek. Kulüp onların, karar onların" diyerek ayrılığın eşinde olduklarını göz önüne serdi.
ATLETICO'DAN YALANLAMA
Ardından İspanyol basını, Atletico Madrid'in de gelen tepkiler üzerine geri adım atarak projede yer almaktan vazgeçtiğini yazsa da kulüp projeden çekilmediklerini belirtti.
GUARDIOLA: ADİL DEĞİL
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola da Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu dile getirdi.
İspanyol hoca, "Çaba ve başarı arasında bir ilişki olmadığında spor değildir. Kaybetmen önemli değilse spor değildir. Birçok kez mümkün olduğunca iyi bir yarışma istediğimi söyledim. Takımların zirvede mücadele edip elemelere katılamaması adil değil" ifadelerini kullandı.
PREMIER LEAGUE YÖNETİMİ: DERHAL ÇEKİLİN
İngiltere Premier League Yönetimi, Avrupa Süper Ligi'ne katılan 6 İngiliz kulübüne adeta rest çekti.
Yapılan açıklamada "Bu organizasyona katılan tüm İngiliz kulüpler hakkında gerekli yasal aksiyonlar alınacaktır. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal ve Tottenham derhal Avrupa Süper Lig oluşumundan geri çekilin" denildi.
WOODWARD İSTİFA ETTİ
Akşam saatlerinde ise Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward'ın görevinden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin görevini bıraktığı iddiası ise İtalyan ekibi tarafından yalanlandı.
12 KULÜP BİR ARAYA GELİYOR
Bu arada gelen son dakika haberlerine göre; Kurucu 12 kulüp, ilerleyen saatlerde projeyi iptal etmek ve ligi dağıtmak için bir araya gelecek.
PEREZ'E İSTİFA BASKISI
Independent gazetesi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in üstünde istifa etmesi yönünde büyük bir baskı olduğunu iddia etti.
REDDEDEN 9 KULÜP
Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Sevilla, Lyon, Porto, Zenit, Ajax, RB Leipzig ise katılım davetini kabul etmediklerini açıklamıştı.