"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ"

Liverpool oyuncular da Avrupa Süper Ligi ile ilgili şu ortak açıklamayı yayınladı:

"Sevmedik ve gerçekleşmesini de istemiyoruz. Bizim duruşumuz budur. Bu kulübe ve taraftarına olan bağlılığımız sorgusuz ve koşulsuzdur."