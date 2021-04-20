Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...
Giriş Tarihi: 20.4.2021 23:06 Son Güncelleme: 20.4.2021 23:24

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

'nde son dakika... , , , , , , , , , , ve Inter tarafından kurulan ve dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitmek üzere... Dünyanın dört bir yanından Avrupa Süper Ligi ile ilgili olarak istifa ve ayrılık iddiaları geliyor. İşte yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları...

, , , , , , , , , , ve Inter tarafından kurulan ve dünya futbolunda bomba etkisi yaratan projesi başlamadan bitmek üzere... İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

Henüz 2 gün önce kurulan 'ne gelen tepkilerin çığ gibi büyümesi sonrası dünyaca ünlü kulüpler de geri adım atmaya başladı.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

İngiliz basını ilk olarak ve 'nin 'nden çekilmek için hazırlıklarına başladığını yazdı.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

İtalyan gazeteci de ve 'ın 'nden çekilmeyi düşündüğünü öne sürdü.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

BORIS JOHNSON: CHELSEA VE CITY ÇEKİLİRSE DOĞRU OLANI YAPAR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Twitter hesabından " ve 'nin 'nde çekilme kararları doğruysa kesinlikle doğru olanı yaparlar ve bunu takdir ederim. Umarım diğer kulüpler de onları takip ederler" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ"

oyuncular da ile ilgili şu ortak açıklamayı yayınladı:

"Sevmedik ve gerçekleşmesini de istemiyoruz. Bizim duruşumuz budur. Bu kulübe ve taraftarına olan bağlılığımız sorgusuz ve koşulsuzdur."

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

LAPORTA: KARAR BARCELONA GENEL KURUL ÜYELERİNİN

İngiliz devlerinin ardından 'dan "çatlak sesler" geldi. Barcelona genel kurul üyeleri projeye karşı olduklarını belirtip "Süper Zenginler Ligi'ne girişimiz kabul edilemez" ifadeleriyle bir bildiri yayımladı.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

Daha sonra konuşan Başkanı da "Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan 'ne girmeyecek. Kulüp onların, karar onların" diyerek ayrılığın eşinde olduklarını göz önüne serdi.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

ATLETICO'DAN YALANLAMA

Ardından İspanyol basını, 'in de gelen tepkiler üzerine geri adım atarak projede yer almaktan vazgeçtiğini yazsa da kulüp projeden çekilmediklerini belirtti.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

GUARDIOLA: ADİL DEĞİL

teknik direktörü Pep Guardiola da 'ne karşı olduğunu dile getirdi.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

İspanyol hoca, "Çaba ve başarı arasında bir ilişki olmadığında spor değildir. Kaybetmen önemli değilse spor değildir. Birçok kez mümkün olduğunca iyi bir yarışma istediğimi söyledim. Takımların zirvede mücadele edip elemelere katılamaması adil değil" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

PREMIER LEAGUE YÖNETİMİ: DERHAL ÇEKİLİN

İngiltere Premier League Yönetimi, 'ne katılan 6 İngiliz kulübüne adeta rest çekti.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

Yapılan açıklamada "Bu organizasyona katılan tüm İngiliz kulüpler hakkında gerekli yasal aksiyonlar alınacaktır. , , , , ve derhal Avrupa Süper Lig oluşumundan geri çekilin" denildi.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

WOODWARD İSTİFA ETTİ

Akşam saatlerinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward'ın görevinden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

Başkanı Andrea Agnelli'nin görevini bıraktığı iddiası ise İtalyan ekibi tarafından yalanlandı.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

12 KULÜP BİR ARAYA GELİYOR

Bu arada gelen son dakika haberlerine göre; Kurucu 12 kulüp, ilerleyen saatlerde projeyi iptal etmek ve ligi dağıtmak için bir araya gelecek.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

PEREZ'E İSTİFA BASKISI

Independent gazetesi, Başkanı Florentino Perez'in üstünde istifa etmesi yönünde büyük bir baskı olduğunu iddia etti.

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...

REDDEDEN 9 KULÜP

Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Sevilla, Lyon, Porto, Zenit, Ajax, RB Leipzig ise katılım davetini kabul etmediklerini açıklamıştı.

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Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...
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