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Giriş Tarihi: 20.4.2021 11:03 Son Güncelleme: 20.4.2021 11:04

Son dakika: 'nin yeni transferini canlı yayında duyurdu! Sol beke geliyor...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferini canlı yayında duyurdu! Sol beke Çağtay Kurukalıp geliyor...

'den sürpriz transfer... A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında konuşan muhabiri , Fenerbahçe'nin ve U19 Milli Takımı'nın sol beki 'ın transferini bitirdiğini açıkladı. Volkan Demir, 'la da ismi anılan oyuncunun 50 bin Euro'luk yetiştirme bedeliyle transfer olacağını söyledi.

Sabah gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı... A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında konuşan Volkan Demir, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ve U19 Milli Takımı'nın sol beki Çağtay Kurukalıp'ın transferini bitirdiğini söyledi.



BU SEZON HİÇ FORMA GİYMEDİ
Volkan Demir, Galatasaray'la da ismi anılan oyuncunun 50 bin Euro'luk yetiştirme bedeliyle Sarı-Lacivertliler'in yolunu tutacağını duyurdu. 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp bu sezon Kasımpaşa'da hiçbir Süper Lig mücadelesinde forma giymedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ DA TAKİPTE
Volkan Demir ayrıca Fenerbahçe'nin Spor Toto 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nün 20 yaşındaki golcüsü Barış Alper Yılmaz için de girişimi olduğunu söyledi. Ankara Demirspor'dan 2017 yılında Keçiörengücü'ne gelen Barış Alper Yılmaz bu sezon 33 maçta forma giydi ve 6 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferini canlı yayında duyurdu! Sol beke Çağtay Kurukalıp geliyor...
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