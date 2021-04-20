Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferini canlı yayında duyurdu! Sol beke Çağtay Kurukalıp geliyor...

BARIŞ ALPER YILMAZ DA TAKİPTE

Volkan Demir ayrıca Fenerbahçe'nin Spor Toto 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nün 20 yaşındaki golcüsü Barış Alper Yılmaz için de girişimi olduğunu söyledi. Ankara Demirspor'dan 2017 yılında Keçiörengücü'ne gelen Barış Alper Yılmaz bu sezon 33 maçta forma giydi ve 6 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.