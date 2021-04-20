Son dakika: Galatasaray'da kiralık 6 futbolcu için karar verildi! Gedson Fernandes...

Son dakika haberi... Galatasaray'da kiralık oyuncular için karar verildi. Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yaptı. Mohamed ve Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, Halil ve Gedson Fernandes ile de yola devam kararı aldı.