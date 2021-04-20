Son dakika: Galatasaray'da kiralık 6 futbolcu için karar verildi! Gedson Fernandes...

Son dakika haberi... Galatasaray'da kiralık oyuncular için karar verildi. Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yaptı. Mohamed ve Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, Halil ve Gedson Fernandes ile de yola devam kararı aldı.
Cimbom, yıldız futbolcu için Benfica ile el sıkıştı. Portekiz ekibi, oyuncuyu istediği fiyata satamazsa kiralama konusunda Galatasaray'a öncelik tanıyacak. Portekiz basınına sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediğini açıklayan Gedson'u ikna çalışmaları ise devam ediyor.
HALİL KALACAK, ETEBO VE SARACCHİ GÖNDERİLECEK
Göztepe deplasmanında Mohamed ve Falcao'u aratmayan Halil Dervişoğlu idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi. Halil'e geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Brentford ile bonservis pazarlıklarına da başladı.
Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu. Cimbom, bu iki oyuncunun bonservisini almayı ya da yeniden kiralamayı düşünmüyor.
GENÇLERLE YOLA DEVAM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi İzmir'de 3-1 mağlup eden gençlik aşılı kadroyu yarın Trabzonspor'a karşı da sahaya sürecek
Ligdeki kötü gidişata Göztepe maçında son veren Galatasaray'da sergilenen futbol, Fatih Terim'i fazlasıyla memnun etti. Terim, Babel'in cezası sona erse de kazanan 11'le Trabzonspor karşısına çıkmaya karar verdi.
Muslera'nın önünde Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi dörtlüsü görev yapacak. 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya yayılacak sarı-kırmızılı takımda ön liberoda Taylan olacak, Gedson ve Emre Kılınç 8 numara pozisyonunda merkezde oynayacak.
Sağ öndeki Feghouli orta sahaya yardım edecek, ileri uçtaki tek forvet Halil'i sol açıktaki Kerem tamamlayacak. Bu arada izolasyon süreci devam eden Mosafa Mohamed Trabzonspor maçında da görev yapamayacak.
G.SARAY'DAN HAKEM TEPKİSİ
Galatasaray, Trabzonspor maçına Mete Kalkavan'ın atamasına tepki gösterdi. Açıklamada "Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' demektir. Hakem Mete Kalkavan'ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz. Mete Kalkavan'la yeni bir adaletsizlik yaşamak istemiyoruz" denildi.