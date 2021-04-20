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Giriş Tarihi: 20.4.2021 06:59 Son Güncelleme: 20.4.2021 07:41

Son dakika: 'da kiralık 6 futbolcu için karar verildi! ...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da kiralık 6 futbolcu için karar verildi! Gedson Fernandes...

Son dakika haberi... 'da sezon sonu kiralık sözleşmeleri bitecek 6 oyuncu karar verildi. Daha önce Galatasaray'da kalmak istemediği konuşulan için de yönetim yeniden kiralama formülü düşünüyor. 22 yaşındaki oyuncunun kulübü ’dan kiralama önceliği için söz alındı. Genç futbolcuyla da görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar ve ’ye ise veda etmeye hazırlanıyor.

Son dakika haberi... Galatasaray'da kiralık oyuncular için karar verildi. Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yaptı. Mohamed ve Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, Halil ve Gedson Fernandes ile de yola devam kararı aldı.

Cimbom, yıldız futbolcu için Benfica ile el sıkıştı. Portekiz ekibi, oyuncuyu istediği fiyata satamazsa kiralama konusunda Galatasaray'a öncelik tanıyacak. Portekiz basınına sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediğini açıklayan Gedson'u ikna çalışmaları ise devam ediyor.

HALİL KALACAK, ETEBO VE SARACCHİ GÖNDERİLECEK

Göztepe deplasmanında Mohamed ve Falcao'u aratmayan Halil Dervişoğlu idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi. Halil'e geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Brentford ile bonservis pazarlıklarına da başladı.

Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu. Cimbom, bu iki oyuncunun bonservisini almayı ya da yeniden kiralamayı düşünmüyor.

GENÇLERLE YOLA DEVAM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi İzmir'de 3-1 mağlup eden gençlik aşılı kadroyu yarın Trabzonspor'a karşı da sahaya sürecek

Ligdeki kötü gidişata Göztepe maçında son veren Galatasaray'da sergilenen futbol, Fatih Terim'i fazlasıyla memnun etti. Terim, Babel'in cezası sona erse de kazanan 11'le Trabzonspor karşısına çıkmaya karar verdi.

Muslera'nın önünde Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi dörtlüsü görev yapacak. 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya yayılacak sarı-kırmızılı takımda ön liberoda Taylan olacak, Gedson ve Emre Kılınç 8 numara pozisyonunda merkezde oynayacak.

Sağ öndeki Feghouli orta sahaya yardım edecek, ileri uçtaki tek forvet Halil'i sol açıktaki Kerem tamamlayacak. Bu arada izolasyon süreci devam eden Mosafa Mohamed Trabzonspor maçında da görev yapamayacak.

G.SARAY'DAN HAKEM TEPKİSİ

Galatasaray, Trabzonspor maçına Mete Kalkavan'ın atamasına tepki gösterdi. Açıklamada "Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' demektir. Hakem Mete Kalkavan'ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz. Mete Kalkavan'la yeni bir adaletsizlik yaşamak istemiyoruz" denildi.

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Son dakika: Galatasaray'da kiralık 6 futbolcu için karar verildi! Gedson Fernandes...
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