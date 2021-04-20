Son dakika haberi: Avrupa Süper Ligi'ni kabul etmeyen 8 takım ortaya çıktı! 'Hepsini ihraç edin, utanç duyuyorum...'

Futbol dünyasını sarsan Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan'ın kurduğu Avrupa Süper Ligi'ne tepkiler dinmiyor. İşte yaşananlar...
JAMIE CARRAGHER: YAPTIKLARI SADECE İNSANLARI FUTBOLDAN SOĞUTMAK
Liverpool'un efsane ismi Jamie Carragher, "Bu kulübün itibarının bu kadar zedelenmiş olmasından ve kulüp yönetiminden utanç duyuyorum. Süper Lig projesiyle ilgili okuduklarımdan sonra Liverpool ve bu turnuvanın liderleri, boş tribünler önünde oynamayı benimsemeli. Çünkü yaptıkları sadece insanları futboldan soğutmak olacak ve greve gitmelerini sağlayacak. Liverpool'un eski futbolcusu olarak, Şampiyonlar Ligi'nden kaçmak isteyen ve yeni bir proje ortaya atan bir grup takımın sahiplerinin küstahlığından bıktım ve usandım. Başarıya ulaşmak için savaşacaksınız. Sizin bu fikirleriniz futbolun doğasına uygun değil. Özellikle benim şehrimde, Liverpool'da hiç değil. Avrupa Süper Ligi bir lekedir. Liverpool'un böyle bir şeyin içinde olması üzücü. Çünkü rekabet ideallerini tehdit edenler arasında liderlerden biri konumundalar. Liverpool, İngiltere 2. Ligi'nden çıkıp birçok kupa ve Şampiyonlar Ligi kazanmasına idealleri sayesinde ulaşmıştır. Süper Lig kararı, Liverpool'un tarihine, mirasına ihanettir. Bu fikir tamamen işi paraya çevirmektir.
"MANCHESTER UNITED UTANÇ VERİCİ"
Manchester United'ın utanç verici kapitalizmi beni şaşırtmıyor. Manchester United taraftarları, Glazers'ın para kazanmak için kulübü satın aldıkları gerçeğini daha ilk günden beri biliyor. Sezonluk kombine alanları, kupa maçları için ekstra para ödemeye zorlayan bir sistem geliştirdiklerinde United taraftarlarını hiçe saydıklarını zaten özetlemişlerdi. Manchester United'ın sahibi Glazers ailesine göre John Henry [Liverpool'un sahibi] daha kurnaz. İlk yıllarında taraftar gruplarıyla arasını iyi tuttu. Ancak Liverpool'un kültürünü hiçbir zaman anlamadı. Arsenal, Manchester City, Chelsea ve Tottenham da birçok sözü hak ediyor. Bu dört kulüp, Liverpool ve Manchester United'ın arkasına saklanarak her zaman mutlu olma peşindedir. Kendi fikirleri yerine onların peşinden giderler ve pastadan faydalanmaya çalışırlar.
"BUNLAR PARA İÇİN MEZARA GİRER"
Bu arada UEFA'nın, Federasyonun, ulusal liglerin ve herhangi bir bakanın ahlaki müdahalesi de gülünç. "Bunların hepsi parayla ilgili. Her şey açgözlülükle ilgili" diyorlar. Vaov! Evet, bunlar daha zengin olacaklarını bilseler, mezara bile girerler.. Evet profesyonel liglerde her şey paradır. İngiliz futbolunda liyakat her zaman önemlidir ve meritokrasi vardır. Ancak bu taraftarları yok saymakla olmaz. Yöneticiler, kulüp sahipleri her zaman en büyük gücün kendilerinde olduğuna inanır. Ancak taraftar olmadığı zaman bir hiçler" ifadelerini kullandı.
"REAL MADRID, MANCHESTER CITY VE CHELSEA'NİN MEN EDİLMELERİNİ BEKLİYORUM"
Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA İcra Komitesi üyesi Jesper Moller, "Real Madrid, Manchester City ve Chelsea turnuva dışına çıkıyor ve bunun Cuma günü olmasını bekliyorum. 12 kulübün atılacağına dair bir beklentim var. Ve sonra Şampiyonlar Ligi'ni nasıl bitireceğimizi göreceğiz" dedi.
RUMMENIGGE: AVRUPA SÜPER LİG'İNİN MADDİ SORUNLARI ÇÖZECEĞİNE İNANMIYORUM
Bayern Münih Kulübü Başkanı Karl-Heinz Rummenigge de "Bayern Münih, Avrupa Süper Lig planlamasına katılmadı ve Şampiyonlar Ligi reformunu olumlu karşılıyor. Süper Lig projesinin Avrupa kulüplerinin pandemiden doğan maddi sorunlarını çözeceğine inanmıyorum. Avrupa'daki tüm kulüpler, Avrupa futbolunun maliyet yapısını, oyuncuların maaşlarını ve danışmanlık ücretlerini daha rasyonel hale getirmek için dayanışma içinde çalışmalılar. Şampiyonlar Ligi güvenilir bir temele sahip. Bayern Münih olarak Şampiyonlar Ligi reformlarından memnunuz. Avrupa futbolunun gelişmesi için Süper Lig'e ihtiyaç yok" şeklinde konuştu.
MONCHENGLADBACH: 12 TAKIMI HER YERDEN İHRAÇ EDİN
Almanya Ligi takımlarından Borussia Mönchengladbach, 12 kulübün "Süper Lig" projesine karşı olduklarını açıkladı ve bu talebe tepki gösterdi. Mönchengladbach Kulübü'nden yapılan açıklamada "Avrupa Süper Ligi, süper zenginlerin futbol dünyasını yerle bir etmek için kurmaya çalıştıkları sistemdir. Tüm Alman kulüpleri, onları reddettiği için gururluyuz. Süper Lig'i kuran kulüplerin turnuvalardan ihraç edilmesi için mücadele edeceğiz" denildi.
GRAVINA: BU PROJE FUTBOLUN MİRASINA AYKIRIDIR
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ise "Bu projeye 'Hayır' yanıtımızı tekrarlıyoruz. Uygulanabilir tek reform, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde hayata sokacağı fikirlerdir. Bundan öte bir fikir ve proje kabul edilemez ve Avrupa futbolu için zararlıdır. Bu projenin peşinden gitmek, kulüpleri UEFA ve FIFA kurallarının dışına çıkarır. Bu proje sporun, futbolun kültürüne ve mirasına aykırıdır. Sporun değerini her takımın taraftarlarıyla birlikte yaşamak ve büyük bir hayalin peşinden koşmak istiyoruz. Futbol taraftarlara aittir ve modernize edilemez. Futbol paylaşımdır, elit bir kulübün oyuncağı değildir" şeklinde konuştu.
İŞTE AVRUPA SÜPER LİGİ TEKLİFİNİ REDDEDEN 8 TAKIM
Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Avrupa Süper Ligi'nden gelen katılım çağrısını kabul etmediklerini açıklayan ilk yönetici oldu. İşte Dortmund dışında Avrupa Süper Ligi'ne katılım çağrısını kabul etmeyen 7 kulüp...
PORTO
Porto Başkanı Pinto Da Costa, "Avrupa Süper Ligi'ne katılım teklifini yaptılar. Dikkate bile almadık. Kabul etmedik. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve önümüzdeki yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde olacağız" dedi.
LEIPZIG
RB Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff, "Uluslararası turnuvalara katılımın tek yolu yerel liglerde başarıdır. Bunun aksi bizim için geçerli değildir. Bu nedenle Avrupa Süper Ligi'nin tüm planlarını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
ZENIT ST. PETERSBURG
Rus gazeteci Vasily Konov'un haberine göre; Avrupa Süper Ligi'nden davet alan tek Rus kulübü Zenit oldu. Zenit'in sahibi olan Gazprom şirketi, UEFA ve Şampiyonlar Ligi'ne de uzun süredir sponsorluk yapıyor. Bu nedenle Avrupa Süper Ligi'nden gelen teklifi geri çevirdi.
BAYERN MÜNİH