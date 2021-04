Son dakika haberi: Avrupa Süper Ligi'ni kabul etmeyen 8 takım ortaya çıktı! 'Hepsini ihraç edin, utanç duyuyorum...'

"BUNLAR PARA İÇİN MEZARA GİRER"

Bu arada UEFA'nın, Federasyonun, ulusal liglerin ve herhangi bir bakanın ahlaki müdahalesi de gülünç. "Bunların hepsi parayla ilgili. Her şey açgözlülükle ilgili" diyorlar. Vaov! Evet, bunlar daha zengin olacaklarını bilseler, mezara bile girerler.. Evet profesyonel liglerde her şey paradır. İngiliz futbolunda liyakat her zaman önemlidir ve meritokrasi vardır. Ancak bu taraftarları yok saymakla olmaz. Yöneticiler, kulüp sahipleri her zaman en büyük gücün kendilerinde olduğuna inanır. Ancak taraftar olmadığı zaman bir hiçler" ifadelerini kullandı.