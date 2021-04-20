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Giriş Tarihi: 20.4.2021 12:56

Son dakika... 'da şoku

AA
Son dakika... İskenderun'da koronavirüs şoku

'da koronavirüsü şoku yaşanıyor. Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden İskenderun'da teknik heyet ve futbolculardan 9 kişinin yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden İskenderun'da teknik heyet ve futbolculardan 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mardin Fosfatspor ile yarın oynanacak maç öncesi teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandığı ve 9 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan futbolcu ve personellerin tedavi ve izolasyon sürecinin başlatıldığına yer verilen açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

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Son dakika... İskenderun'da koronavirüs şoku
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