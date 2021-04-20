Son dakika: Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi! "Yönetim toplantısına katılmayın..."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Clubhouse'de konuşmaları ortaya çıkan Mahmut Recevik arasında geçen diyalog ortaya çıktı. Clubhouse'da Mahmut Recevik'in bu konuşmalarının ortaya çıkmasından sonra Cengiz, yöneticisinin istifasını istedi.
Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'e 'Yönetim Kurulu Toplantısına katılmanıza gerek yok.' diyerek yöneticisinin istifasını talep etti.
Mahmut Recevik'in sohbet odalarında Galatasaray'ın iç işlerini ortaya dökecek şekilde konuşması yönetimin ve taraftarın tepkisini çekmişti. Bunun üzerine yönetimden özür dileyen Mahmut Recevik'in istifası Mustafa Cengiz tarafından istendi.
Mahmut Recevik, Clubhouse uygulamasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in istifasını istemişti.