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Giriş Tarihi: 20.4.2021 17:20 Son Güncelleme: 20.4.2021 17:31

Son dakika: , 'in istifasını istedi! "Yönetim toplantısına katılmayın..."

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi! Yönetim toplantısına katılmayın...

Son dakika haberi... 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yönetim içindeki tartışmaların sonucunda Galatasaray Başkanı , yöneticilerden 'in Clubhouse uygulamasında yaptığı açıklamalar nedeniyle istifasını istedi. Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in yönetim kurulu toplantısına da katılmamasını istedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Clubhouse'de konuşmaları ortaya çıkan Mahmut Recevik arasında geçen diyalog ortaya çıktı. Clubhouse'da Mahmut Recevik'in bu konuşmalarının ortaya çıkmasından sonra Cengiz, yöneticisinin istifasını istedi.

Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'e 'Yönetim Kurulu Toplantısına katılmanıza gerek yok.' diyerek yöneticisinin istifasını talep etti.

Mahmut Recevik'in sohbet odalarında Galatasaray'ın iç işlerini ortaya dökecek şekilde konuşması yönetimin ve taraftarın tepkisini çekmişti. Bunun üzerine yönetimden özür dileyen Mahmut Recevik'in istifası Mustafa Cengiz tarafından istendi.

Mahmut Recevik, Clubhouse uygulamasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in istifasını istemişti.

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Son dakika: Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi! "Yönetim toplantısına katılmayın..."
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