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Giriş Tarihi: 20.4.2021 15:48 Son Güncelleme: 20.4.2021 16:35

'de 37. haftanın maç saatleri değişti

Süper Lig'de 37. haftanın maç saatleri değişti

Son dakika... , 'in 37. haftasında oynanacak maçların saatini 19.00'dan 20.30'a aldı. Öte yandan . Lig'deki 32. hafta müsabakalarının maç saatleri de 19.00'dan 20.30'a alındı.

Son dakika...Süper Lig'in 37, 38 ve 39. haftalarında saat 19.00'da oynanacak maçların saati 20.30 olarak değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 37, 38, 39. haftalarında saat 19.00'da başlayacak mücadelelerin saatlerini revize etti. Yapılan değişikliğe göre söz konusu müsabakalarda ilk düdük 20.30'da çalacak.

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçlarının tamamı pazar günü saat 19.00'da oynanacaktı. Programda değişikliğe giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakaların aynı gün 19.00 yerine saat 20.30'da başlayacağını duyurdu.

Yapılan değişikliklerin ardından liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG

23 Nisan Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

24 Nisan Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

25 Nisan Pazar:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

TFF 1. Lig

25 Nisan Pazar:

20.30 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)

20.30 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)

20.30 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

20.30 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)

20.30 Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

20.30 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.30 Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)

20.30 Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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Süper Lig'de 37. haftanın maç saatleri değişti
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