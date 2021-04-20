Szalai bitcoin gibi!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Apollon Limassol'dan kadrosuna kattığı Attila Szalai, futbolu çok yakından takip edenler dışında hiç bilinmiyordu. Ancak adı-sanı duyulmamış Macar stoper, kısa sürede ortaya koyduğu futbolla devleşti.Aynı zamanda transfer piyasasındaki değeri de tavan yaptı.Sarı-lacivertli formayı ilk giydiğinde güncel piyasası 800 bin Euro olan Szalai, aradan geçen zamanda 3.7 milyon Euro'ya ulaştı.Ancak bu rakam da yanıltıcı olabilir. Çünkü 23 yaşındaki genç stoper performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.SARI-LACİVERTLİLERİN 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçının 61. dakikasında Novak ile değiştirilen Caner Erkin, oyunun savunma yönünde S.O.S verdi. Teknik heyet özellikle maçın 1-1 devam ettiği dönemde rakibin sağ kanattan ataklarına gerekli müdahaleleri yapamayan tecrübeli sol bekle görüştü. Caner'e hafta içerisinde de yaptığı kritik hatalar anlatılacak ve bunları bir daha tekrarlamaması istenecek.SON iki maçta Gustavo'nun bölgesinde görev yapan ve bir hayli üretken olan Sosa, bu performansıyla takımın daha önde oynamasını sağladı. Teknik heyetin çok memnun kaldığı tecrübeli orta saha, 11'de olmaya devam edecek. Gustavo ise maça göre başka bir ismin yerine görev yapacak.BAŞAKŞEHİR maçında penaltıya sebebiyet vermesine rağmen Visca'nın şutunu çıkaran Harun, böylelikle hatasını telafi etti. Tecrübeli eldiven, penaltı öncesi de çok kritik bir kurtarışa imza attı. Sarı-lacivertli oyuncular ise Harun'a "Örümcek Adam" lakabını taktı.