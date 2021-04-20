TFF’den tepki: Bu teşebbüs kabul edilemez

Türkiye Futbol Federasyonu, "Avrupa Süper Ligi" adıyla oluşturulan projeye tepki gösterdi. TFF'nin internet sitesinden "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz" denildi.Açıklamada UEFA Başkanı Ceferin'e tam destek verilirken, "Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır. Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na sergiledikleri bu duruş için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.