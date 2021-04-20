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Giriş Tarihi: 20.4.2021

TFF’den tepki: Bu teşebbüs kabul edilemez

TFF’den tepki: Bu teşebbüs kabul edilemez

“Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan bütün kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz”

Türkiye Futbol Federasyonu, "Avrupa Süper Ligi" adıyla oluşturulan projeye tepki gösterdi. TFF'nin internet sitesinden "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz" denildi.

CEFERİN'E DESTEK
Açıklamada UEFA Başkanı Ceferin'e tam destek verilirken, "Bu kapsamda, Ceferin ve Yönetim Kurulu'na inanıyor, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz. Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır. Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na sergiledikleri bu duruş için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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TFF’den tepki: Bu teşebbüs kabul edilemez
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