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Giriş Tarihi: 20.4.2021 17:03 Son Güncelleme: 20.4.2021 17:24

'ya bağlı 55 ülkeden 'e kınama geldi!

AA
UEFA'ya bağlı 55 ülkeden Süper Lig'e kınama geldi!

'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan "Avrupa Süper Ligi" kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul etti.

12 kulübün kurduğu Avrupa Süper Ligi'ne tepkiler gelmeye devam ediyor. UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan "Avrupa Süper Ligi" kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul etti.

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İngiltere Premier Lig, Avrupa Süper Ligi'nin sonuçlarını konuşmak için kulüplerle bir araya gelindiğini ve bu bağlamda 14 kulübün turnuvayı oybirliğiyle ve şiddetle reddettiğini açıkladı.



Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Milan, Inter ve Juventus'un yer aldığı ve kuruluşunun açıklandığı Avrupa Süper Ligi'ne tepkiler sürüyor. Son olarak da İngiltere Premier Lig yönetimi, organizasyonla ilgili kulüplerle bir araya gelindiğini duyurdu. Premier Lig'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, 14 kulübün turnuvayı oybirliğiyle ve şiddetle reddettiği vurgulandı.

Lig, futbolun çıkarlarını en iyi şekilde korumak için taraftar grupları, hükümet, UEFA, FA, EFL, PFA ve LMA dahil olmak üzere kilit paydaşlarla çalışmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca Avrupa Süper Ligi'ne dahil olan kulüplere de derhal geri çekilin çağrısında bulunuldu.

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UEFA'ya bağlı 55 ülkeden Süper Lig'e kınama geldi!
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