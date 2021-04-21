Adana Demirspor adım adım Süper Lig'e

EMİRCAN: "ŞU AN ÇOK İYİ KONUMDAYIZ"

Mavi-lacivertlilerin kanat oyuncusu Emircan Altıntaş da teknik direktör Samet Aybaba'nın gelmesinin ardından performanslarının yükseldiğini ifade etti.

Ligin ilk yarısındaki kötü performanslarını son 10 haftada oynadıkları futbolla unutturduklarını vurgulayan Emircan, "Takımdaki arkadaşlık ve aidiyet duygusu arttı. Hocanın gelişiyle de bu belli oldu. Hem oyunumuzla hem karakterimizle sahaya bir şeyler vermeye çalıştık. Kendimiz gibi oynadık. Çok şükür şu an çok iyi konumdayız." diye konuştu.

Emircan, ligin bitimine 3 hafta kaldığını anımsatarak, "Takımımızın 26 yıllık Süper Lig özleminin bitimine son 3 maç kaldı. Biz bunun farkındayız. Bu camianın bunu hak ettiğini biliyoruz. Başkanımızın bunu hak ettiğini biliyoruz. Çalışan personel dahil bütün futbolcular bunun farkında. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Tuzlaspor maçına hazırlandıklarını aktaran Emircan, şunları kaydetti: "Tuzlaspor da çok zorlu bir rakip ama bizim için bu saatten sonra ismi veya nerede oynadığımız önemli değil. Önemli olan oradan alacağımız 3 puan. Formanın değerini bilmek gerekiyor. Burası çok farklı bir yer. Formanın değerini bildiğimi, son haftalarda sahadaki performansımla gösterdiğimi düşünüyorum. İnşallah şampiyon oluruz. Artık rakip seçmiyoruz çünkü dönülmez bir noktadayız. Herkes bunun farkında. Son 3 maç kaldı, şampiyonluğa gerçekten çok inanıyoruz."