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Giriş Tarihi: 21.4.2021 12:28

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AA
Adana Demirspor adım adım Süper Lig'e

TFF 1. Lig ekiplerinden , yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ligde 61 puanla 2. sırada yer alan 'nın öğrencileri çıktığı 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik aldı.

TFF 1. Lig'de 61 puanla 2. sırada bulunan Adana Demirspor, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Ligde çıktığı son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak zirve yarışında önemli bir yer edinen Akdeniz ekibi, Süper Lig özlemini dindirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son 9 maçta 16 gol atıp 3 gol yiyen mavi-lacivertliler, teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Adana Demirspor, 4 maçlık galibiyet serisini devam ettirip, ligi ilk 2 takım içerisinde tamamlayarak, doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

AYBABA: "OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Teknik direktör Samet Aybaba yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında 3-0 kazandıkları GZT Giresunspor maçında futbolcularının çok iyi oynadığını söyledi.

Oyuncuların rakibi iyi savunduğunu ve hücuma etkili çıktığını anlatan Aybaba, aldıkları galibiyetle GZT Giresunspor'a karşı ikili averajda da öne geçtiklerini anımsattı.

Aybaba, ikili averajda ligin üst sırasındaki rakiplerinden önde olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Ligin üst sırasındaki 6 takımla oynadık, 5'ini kazandık ve ikili averajda öne geçtik. Tuzlaspor maçına hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımızın isteği devam ederse Tuzlaspor maçında da iyi bir futbol ve 3 puanla döneriz. Oyuncularımın performansından memnunum. Bazı oyuncular, sahada heyecanını yenemiyor. Bazı oyuncular, saha içi performansı çok yüksek oyuncuların yanında biraz düşük kalıyor. Bazıları sahada istediğini veremeyince motivasyonu daha da bozuluyor. Oyuncularımızın hepsinden memnunuz. Hepsi elinden geleni sahaya yansıtıyor."

EMİRCAN: "ŞU AN ÇOK İYİ KONUMDAYIZ"

Mavi-lacivertlilerin kanat oyuncusu Emircan Altıntaş da teknik direktör Samet Aybaba'nın gelmesinin ardından performanslarının yükseldiğini ifade etti.

Ligin ilk yarısındaki kötü performanslarını son 10 haftada oynadıkları futbolla unutturduklarını vurgulayan Emircan, "Takımdaki arkadaşlık ve aidiyet duygusu arttı. Hocanın gelişiyle de bu belli oldu. Hem oyunumuzla hem karakterimizle sahaya bir şeyler vermeye çalıştık. Kendimiz gibi oynadık. Çok şükür şu an çok iyi konumdayız." diye konuştu.

Emircan, ligin bitimine 3 hafta kaldığını anımsatarak, "Takımımızın 26 yıllık Süper Lig özleminin bitimine son 3 maç kaldı. Biz bunun farkındayız. Bu camianın bunu hak ettiğini biliyoruz. Başkanımızın bunu hak ettiğini biliyoruz. Çalışan personel dahil bütün futbolcular bunun farkında. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Tuzlaspor maçına hazırlandıklarını aktaran Emircan, şunları kaydetti: "Tuzlaspor da çok zorlu bir rakip ama bizim için bu saatten sonra ismi veya nerede oynadığımız önemli değil. Önemli olan oradan alacağımız 3 puan. Formanın değerini bilmek gerekiyor. Burası çok farklı bir yer. Formanın değerini bildiğimi, son haftalarda sahadaki performansımla gösterdiğimi düşünüyorum. İnşallah şampiyon oluruz. Artık rakip seçmiyoruz çünkü dönülmez bir noktadayız. Herkes bunun farkında. Son 3 maç kaldı, şampiyonluğa gerçekten çok inanıyoruz."

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Adana Demirspor adım adım Süper Lig'e
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