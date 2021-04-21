Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Opsiyon maddesine rağmen...

Şampiyonluk yarışına konsantre olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, iç transferde Arda Turan'la yola devam edecek. Kontratındaki 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi için Turan'ın lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısında forma giymesi gerekiyordu. Ancak kaptan bu şartları sağlayamasa da takımda kalacak. İşte detaylar...
Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası Galatasaray'a dönen Arda Turan 1+1 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısından fazlasına ilk 11 başlaması gerekiyor.
19 kez 11'de olan Arda'nın, kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, artık kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Terim onun yerine Feghouli, Kerem ve Onyekuru'ya öncelik veriyor.
SAHA DIŞINDA FAYDASI ÇOK
Arda Turan sezon sonunda ilk 11 şartını (22 maç) karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol, 2 asistle özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yönetim; teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan 34 yaşındaki Arda'dan memnun olduğu için opsiyondaki şarta takılı kalınmayacak.
MOTİVASYON SESSİZLİĞİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, günler öncesinden dün için GS TV'de canlı yayına çıkmayı planlamıştı. Ancak bunu Trabzonspor maçını düşünerek erteledi. Süper Lig'de son haftalara girilirken, takımın konsantrasyonunu bozmak istemeyen Cengiz'in bu yüzden bekleme kararı aldığı belirtildi.
Arda Turan, 5 Ağustos 2020'de Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı törenle 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Arda ilk yıl için net 4 milyon TL ücret alırken, opsiyon devreye gird-i ğinde rakamın 5 milyon TL olacağı duyurulmuştu.