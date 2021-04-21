Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Opsiyon maddesine rağmen...

Şampiyonluk yarışına konsantre olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, iç transferde Arda Turan'la yola devam edecek. Kontratındaki 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi için Turan'ın lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısında forma giymesi gerekiyordu. Ancak kaptan bu şartları sağlayamasa da takımda kalacak. İşte detaylar...