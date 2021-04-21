Servet Yardımcı yeniden UEFA Yönetim Kurulu’nda

UEFA'nın 45. Olağan Kongresi dün İsviçre'de yapılırken TFF 1. Başkan Vekili veServet Yardımcı, 16 sandalyeli UEFA Yönetim Kurulu'nun sekiz üyesinin belirlenmesi için yapılan oylamadakoltuğunu korudu. Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu'ndaki görev süresi 4 yıl olacak. Kongrede Türkiye'yi TFF Başkanı, 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesiile Genel Sekretertemsil etti.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen Servet Yardımcı'yı tebrik etti. Kasapoğlu, "4 yıl süreyle UEFA Yönetim Kurulu'nda görev yapacak ve Türk futbolu ile UEFA arasında iletişim kurulmasına katkı sağlayacak Servet Yardımcı'ya başarılar dilerim" dedi.