Servet Yardımcı yeniden UEFA Yönetim Kurulu’nda

UEFA'nın 45. Olağan Kongresi dün İsviçre'de yapılırken TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA YönetimKurulu Üyesi Servet Yardımcıyeniden yönetim kuruluna seçildi. Servet Yardımcı, 16 sandalyeli UEFA Yönetim Kurulu'nun sekiz üyesinin belirlenmesi için yapılan oylamada 55oyun 47'sini alarak koltuğunu korudu. Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu'ndaki görev süresi 4 yıl olacak. Kongrede Türkiye'yi TFF Başkanı NihatÖzdemir, 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi HamitAltıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen Servet Yardımcı'yı tebrik etti. Kasapoğlu, "4 yıl süreyle UEFA Yönetim Kurulu'nda görev yapacak ve Türk futbolu ile UEFA arasında iletişim kurulmasına katkı sağlayacak Servet Yardımcı'ya başarılar dilerim" dedi.