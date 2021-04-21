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Giriş Tarihi: 21.4.2021

yeniden Yönetim Kurulu’nda

Servet Yardımcı yeniden UEFA Yönetim Kurulu’nda
UEFA'nın 45. Olağan Kongresi dün İsviçre'de yapılırken TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı yeniden yönetim kuruluna seçildi. Servet Yardımcı, 16 sandalyeli UEFA Yönetim Kurulu'nun sekiz üyesinin belirlenmesi için yapılan oylamada 55 oyun 47'sini alarak koltuğunu korudu. Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu'ndaki görev süresi 4 yıl olacak. Kongrede Türkiye'yi TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen Servet Yardımcı'yı tebrik etti. Kasapoğlu, "4 yıl süreyle UEFA Yönetim Kurulu'nda görev yapacak ve Türk futbolu ile UEFA arasında iletişim kurulmasına katkı sağlayacak Servet Yardımcı'ya başarılar dilerim" dedi.

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Servet Yardımcı yeniden UEFA Yönetim Kurulu’nda
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