Beşiktaş'tan son dakika Aboubakar açıklaması! Galatasaray derbisine yetişecek mi?

Son dakika... Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri olan Aboubakar sezonu kapattı mı? Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar hakkında beklenen açıklama geldi. Siyah beyazlılar Aboubakar'ın sağlık durumunu paylaştı. Yıldız oyuncu Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
2 MAÇ YOK!
Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu, Aboubakar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Şahinoğlu'nun son dakika haberine göre Aboubakar, Kayserispor ve Rize deplasmanında sahada olmayacak. Hatay maçı da şüpheli fakat Galatasaray derbisinde ilk 11'deki yerini alacak.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."