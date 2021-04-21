Çifte kayıp

Ankaragücü'nden sonra Sivasspor'la da berabere kalan Beşiktaş, zirve yolunda yara alırken, Aboubakar ve Larin'in sakatlığı da moralleri bozdu. Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen vemaçlarını kaçıran Aboubakar, Sivasspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı ama 43 dakika dayanabildi. Golcü futbolcu bu dakikada sakatlanıp, kenara geldi ancak daha sonra sekerek oyun alanına dönüp ilk yarıyı tamamladı.Aboubakar, ikinci yarı yerini N'Koudou'ya bıraktı.dedi. Kartal'ın diğer hücum silahı Larin ise 85'te sakatlandı. O dakikadan sonra sağ arka üst adalesini tutarak oynayan Kanadalı oyuncu 90+4'te yerini Mensah'a bıraktı.karşılaşma sonrası çok üzgündü. Tecrübeli golcü, "Durumumu tam bilmiyorum. Sıkıntılı, zor bir dönemden geçiyoruz. Ben, Cenk, Oğuzhan, Larin sakatlandı. Yüksek karakterli oyuncularız. Zorlukların üstesinden gelmeyi biliriz" mesajını verdi