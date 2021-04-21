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Giriş Tarihi: 21.4.2021

Çifte kayıp

Çifte kayıp

Tam olarak iyileşmemesine rağmen ilk 11’de başlayan Aboubakar ilk yarıyı zar zor bitirdi. Sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Cyle Larin ise 94. dakikada yerini Mensah’a bıraktı

Ankaragücü'nden sonra Sivasspor'la da berabere kalan Beşiktaş, zirve yolunda yara alırken, Aboubakar ve Larin'in sakatlığı da moralleri bozdu. Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Kasımpaşa, Alanya, Erzurum ve Ankaragücü maçlarını kaçıran Aboubakar, Sivasspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı ama 43 dakika dayanabildi. Golcü futbolcu bu dakikada sakatlanıp, kenara geldi ancak daha sonra sekerek oyun alanına dönüp ilk yarıyı tamamladı. Sağ üst baldırında ağrı hisseden Aboubakar, ikinci yarı yerini N'Koudou'ya bıraktı. Sergen Yalçın maçtan sonra "Durumuna yarın (yarın) bakacağız. Ne kadar aramızda olmayacak bilmiyorum" dedi. Kartal'ın diğer hücum silahı Larin ise 85'te sakatlandı. O dakikadan sonra sağ arka üst adalesini tutarak oynayan Kanadalı oyuncu 90+4'te yerini Mensah'a bıraktı. Larin'in durumu da bugün kesinlik kazanacak.

'ÜSTESİNDEN GELİRİZ'
ABOUBAKAR karşılaşma sonrası çok üzgündü. Tecrübeli golcü, "Durumumu tam bilmiyorum. Sıkıntılı, zor bir dönemden geçiyoruz. Ben, Cenk, Oğuzhan, Larin sakatlandı. Yüksek karakterli oyuncularız. Zorlukların üstesinden gelmeyi biliriz" mesajını verdi

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