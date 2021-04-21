Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cüneyt Çakır, EURO 2020'de düdük çalacak
Giriş Tarihi: 21.4.2021 19:56 Son Güncelleme: 21.4.2021 20:09

, 'de düdük çalacak

AA
Cüneyt Çakır, EURO 2020'de düdük çalacak

FIFA kokartlı Türk hakem , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () görev alacak. 44 yaşındaki Çakır'ın daha önce yönettiği önemli maçlar arasında 2015 Şampiyonlar Ligi finali, 2014 ve 2018'deki FIFA Dünya Kupası yarı finalleri, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finali ve 2012 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali bulunuyor.

UEFA, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden bir yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alınan turnuvada düdük çalacak hakemlerin listesini açıkladı. Müsabakalarda görevlendirilen 18 hakem arasında, 2012 ve 2016'daki şampiyonalarda da maç yöneten Cüneyt Çakır da yer aldı.

44 yaşındaki Çakır'ın daha önce yönettiği önemli maçlar arasında 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2014 ve 2018'deki FIFA Dünya Kupası yarı finalleri, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finali ve 2012 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali bulunuyor.

UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği anlaşmasındaki değişim programının parçası olarak ilk kez bir Güney Amerikalı hakem (Arjantinli Fernando Rapallini), Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak.

Fransız Stephanie Frappart ise Avrupa Erkekler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak ilk kadın hakem olacak. Frappart, dördüncü hakem veya yedek yardımcı hakem olarak maçlara atanacak.

EURO 2020 hakemlerinin hazırlıkları, 10-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek kampla başlayacak. İstanbul ayrıca 7 Haziran'dan itibaren çeyrek finaller tamamlanıncaya kadar hakemlerin ana kamp merkezi olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Bayramda "tam kapanma olacak mı?" Başhekimlerden çok önemli açıklama
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı! Herkes bunu konuşuyor, meğer Sergen Yalçın...
Son dakika | Kabine değişikliği gerçekleşti! İşte yeni bakanlar ve kabinedeki revizyon
Hakan Sabancı'yı ifşa eden oyuncu Aygün Aydın'dan yeni itiraflar: Beni yatağa atabileceğini düşündü...
Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...
Son dakika: Beşiktaş için çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın korkularının esiri olmaya başladı!"
Son dakika haberi: THODEX'te neler oluyor? THODEX'ten tuhaf açıklama: Kripto para yatırımcıları tedirgin
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması
Survivor'dan elenen isim belli oldu! 20 Nisan 2021 SMS oy sıralaması ile Dün Survivor yarışmasında kim elendi, kim gitti?
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 22 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
ARKADAŞINA GÖNDER
Cüneyt Çakır, EURO 2020'de düdük çalacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA