Erman Toroğlu sert çıkıştı! "Bu oynanan oyun futbol değil..."

Süper Lig'de haftalar ilerledikçe kızışan zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması, Türk Telekom Stadı'nda oynanıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken iki takımda etkili gol pozisyonlarına girmekte zorlandı.
Maçın ilk yarısında konuk ekip Trabzonspor'un Galatasaray'a oranla daha etkili bir oyun sergilediğini görsekte skoru kendi lehine çeviremedi. Galatasaray ise ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamlarken, bu sezon kendi evinde ilk kez bir maçın ilk yarısında isabetli şut atamadı.
Karşılaşmada iki teknik adam şu 11'lerle sahaya çıkmıştı:
Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.
Maçın devre arasında A Spor'da ilk yarıyı yorumlayan Erman Toroğlu, oynanan futbol için serzenişlerde bulunurken, "Benim işim olmasa Türkiye'de maç seyretmem." ifadelerini kullandı.
İşte Erman Toroğlu'nun yorumları:
Dün Sivasspor-Beşiktaş maçını seyrediyorum, bugün Galatasaray-Trabzonspor maçı. Bu oynanan futbolsa, futbol bu değil. Allah Türkiye'deki seyirciye kuvvet versin. Benim işim olmasa Türkiye'de maç seyretmem.
Buyur, şuraya bak, rezilliğe bak. Bir futbol gördünüz mü? Trabzon, Galatasaray'a göre daha iyi, daha şekilli oynuyor. Galatasaray şampiyonluğa adayım diyor.
"ÖNCE BİR TOP OYNAYIN"
Türk futbolu büyüklerin üzerinde yürüdü. Yıllarca büyük seyirciler oldu, kabul. Ama eskide kalmışsınız. Hala yıllar önceki şampiyonluklarınızdan falan bahsediyorsunuz. Önce bir top oynayın. Yıldız alsanız ne olur, o şampiyonluklardan para alsanız ne olur.
İLK YARIM SAATTE 4 KURTARIŞ
Henüz maçın başında 37. saniyede Djaniny ile kaleyi yoklayan Trabzonspor, Muslera engeline takıldı. Daha sonra üst üste Bakasetas ile kaleyi yoklayan bordo-mavililer, yine Muslera'yı geçemedi.
Maçın en net pozisyonu ise 25. dakika içerisinde yaşandı. Muslera ile bir kez daha karşı karşıya kalan Bakasetas, sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşta Muslera'yı geçemedi. İnanılmaz bir kurtarışla golü önleyen tecrübeli kaleci, topu kornere çelmeyi başardı.
Pozisyonun devamında korner atışını kullanan Trabzonspor'da, Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top direğe takıldı.