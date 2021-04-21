Erman Toroğlu sert çıkıştı! "Bu oynanan oyun futbol değil..."

Maçın ilk yarısında konuk ekip Trabzonspor'un Galatasaray'a oranla daha etkili bir oyun sergilediğini görsekte skoru kendi lehine çeviremedi. Galatasaray ise ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamlarken, bu sezon kendi evinde ilk kez bir maçın ilk yarısında isabetli şut atamadı.