Son dakika: Fatih Terim'den dikkat çeken sözler: "Az şeyle uğraşmıyoruz..."

Süper Lig'de 36. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en kritik maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma son saniyede gelen golle birlikte 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, iki takımda nefesleri kesen bir mücadele ortaya koydu.
Maçın ilk yarısında Trabzonspor'un üstün oyununa Muslera geçit vermezken, ikinci yarıda sarı-kırmızılılar oyuna ortak olmayı başardı. İkinci 45 dakika boyunca daha üretken bir oyun ortaya koymayı başaran Trabzonspor, Edgar IE'nin 77. dakikada gelen golüne engel olamadı.
1-0 geriye düşen Galatasaray, maçın son 15 dakikasında Trabzonspor kalesini daha fazla yoklamayı başardı. 90+6'de bir duran top organizasyonu sonucunda karambolde topla buluşan Emre Akbaba, topu ağlara göndermeyi başardı.
Bu sonuçla iki haftada üst üste son saniyelerde galibiyeti kaçıran Trabzonspor, yine beraberliğe boyun eğdi. Maç sonunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Az şeyle uğraşmıyoruz. Hem içte, hem de dışarıda." ifadelerini kullandı.
"SAHADA DİK DURMALIYIZ"
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:
Galatasaray olarak iç sahada üretken olmalıydık. Rakibimiz bizden daha iyiydi ilk yarı. İkinci yarıda atak atak üstüne yaparken yine bir bireysel hatadan gol yedik.
Bireysel hataları devamlı yapan ve cezalandırılan bir takım olunca oyuncuları da psikolojik olarak etkiliyor. Bunların hepsine karşı sahada dik durmalıyız. Kızıyorum tabiki üretmede daha fazla olmalıyız. Rakip nasıl oynarsa oynasın biz kendi oyunumuzu oynamalıyız.
Bu 1 puanın bize ileride nasıl döneceğine de göreceğiz. Bazen üzülürsünüz ama ileride bu artıya dönebilir. İnşallah öyle olur. Bir sürü sıkıntılarımız var. Biri iyileştiği an diğer oyuncum sakatlanıyor. Buna rağmen oynayan oyuncularımın en iyi şekilde oynamalı.
"BENİM BÖYLE BİR İSTATİSTİĞİM YOK"
Kırılganlık olabilir. Benim teknik direktör olarak böyle bir istatistiğim yok. Az şeyle uğraşmıyoruz. Hem içte hem de dışarıda. Sakatlıklar, cezalılar... Bir sürü şey başımıza geliyor.