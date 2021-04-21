Son dakika: Fatih Terim'den dikkat çeken sözler: "Az şeyle uğraşmıyoruz..."

Bu 1 puanın bize ileride nasıl döneceğine de göreceğiz. Bazen üzülürsünüz ama ileride bu artıya dönebilir. İnşallah öyle olur. Bir sürü sıkıntılarımız var. Biri iyileştiği an diğer oyuncum sakatlanıyor. Buna rağmen oynayan oyuncularımın en iyi şekilde oynamalı.