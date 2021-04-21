Galatasaray - Trabzonspor maçına Muslera damgası! İlk yarım saatte 4 kurtarış...

Maçın en net pozisyonu ise 25. dakika içerisinde yaşandı. Muslera ile bir kez daha karşı karşıya kalan Bakasetas, sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşta Muslera'yı geçemedi. İnanılmaz bir kurtarışla golü önleyen tecrübeli kaleci, topu kornere çelmeyi başardı."