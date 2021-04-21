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Giriş Tarihi: 21.4.2021 19:38 Son Güncelleme: 21.4.2021 19:46

- maçına damgası! İlk yarım saatte 4 kurtarış...

Galatasaray - Trabzonspor maçına Muslera damgası! İlk yarım saatte 4 kurtarış...

'in 36. haftasında , Türk Telekom Stadı'nda 'u ağırlıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahaya çıktı. Maça etkili başlayan konuk ekip Trabzonspor, maçın ilk yarım saatinde 'yı geçemedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı haftalar geçtikçe kızışmaya devam ediyor. Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kaybettiği 2 puanla birlikte rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi iştahlandırdı.

Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada, Trabzonspor'u evinde ağırlayan Galatasaray, Trabzonspor engelini 3 puanla aşarak şampiyonluk yolunda rakiplerine gözdağı vermek istiyor.

Ancak maçın ilk dakikalarına bordo-mavili ekip oldukça etkili başladı. İlk yarım saat boyunca Galatasaray kalesinde üst üste pozisyonlar bulan Trabzonspor, Muslera'yı ve direkleri geçemedi.

İLK YARIM SAATTE 4 KURTARIŞ

Henüz maçın başında 37. saniyede Djaniny ile kaleyi yoklayan Trabzonspor, Muslera engeline takıldı. Daha sonra üst üste Bakasetas ile kaleyi yoklayan bordo-mavililer, yine Muslera'yı geçemedi.

Maçın en net pozisyonu ise 25. dakika içerisinde yaşandı. Muslera ile bir kez daha karşı karşıya kalan Bakasetas, sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşta Muslera'yı geçemedi. İnanılmaz bir kurtarışla golü önleyen tecrübeli kaleci, topu kornere çelmeyi başardı."

Pozisyonun devamında korner atışını kullanan Trabzonspor'da, Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top direğe takıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 0-0'lık eşitlik sürüyor.

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Galatasaray - Trabzonspor maçına Muslera damgası! İlk yarım saatte 4 kurtarış...
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