Göster gücünü

Trabzonspor Teknik Direktörüfutbolcularına bugün çıkacakları Galatasaray maçının güçlerini gösterip, kalitelerini ispatlamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Dev maç için yapılan idmanlarda oyuncularına ligde kritik bir eşikten geçtiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam,diye konuştu.AVCI,diyerek oyuncularını maça hazırladı.Bordo-mavililerde cezalı'nın yanısıra sakatlığı bulunanve hazırolmayanforma giyemeyecek.BU sezon oynadığı 5 derbi maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor sadece İstanbul'da Beşiktaş'ı devirmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'ye karşı iki müsabakadan da mağlubiyetle ayrılanTrabzonspor ilk maçta yenildiği Galatasaray'ı da İstanbul'da devirerekTRABZONSPOR'A Galatasaray maçı öncesi forvetlerinden iyi haberler geldi. Sakatlığı sebebiyle son iki karşılaşmayı kaçıran Ekuban ile 4 maçtır forma giyemeyen Afobe maç kadrosuna alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde iki ismin de oynamaya hazır olduğu belirtildi.TRABZONSPOR Yönetim Kurulu, Galatasaray maçında futbolcularaDaha önce zaman zaman bu maçlarda yüksek primler veren yönetimin, bu konuda standart bir uygulama yapacağı öğrenildi.