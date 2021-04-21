Göster gücünü

Zorlu karşılaşmanın oyuncularına kalitelerini göstermeleri için iyi bir fırsat olduğunu söyleyen bordo-mavili çalıştırıcı, “Galibiyet bizim için çok şeyi değiştirir” dedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı futbolcularına bugün çıkacakları Galatasaray maçının güçlerini gösterip, kalitelerini ispatlamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Dev maç için yapılan idmanlarda oyuncularına ligde kritik bir eşikten geçtiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Kazanırsak bizim içinçok şey değişebilir" diye konuştu.
"DAHA ÖNCE YAPMIŞTIK"
AVCI, "Daha önce birçok maçta bunu sahaya yansıtmıştık.Galatasaray karşısında da sizden bunubekliyorum" diyerek oyuncularını maça hazırladı.Bordo-mavililerde cezalı Yusuf Sarı'nın yanısıra sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve hazırolmayan Trondsen forma giyemeyecek.
FIRTINA RÖVANŞ İÇİN SAHADA
BU sezon oynadığı 5 derbi maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor sadece İstanbul'da Beşiktaş'ı devirmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'ye karşı iki müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan Fırtına, sahasında kaybettiğiBeşiktaş'ı deplasmanda mağlupetmişti. Trabzonspor ilk maçta yenildiği Galatasaray'ı da İstanbul'da devirerek bu alandakişanssızlığını kırmak istiyor.
FORVET MÜJDESİ
TRABZONSPOR'A Galatasaray maçı öncesi forvetlerinden iyi haberler geldi. Sakatlığı sebebiyle son iki karşılaşmayı kaçıran Ekuban ile 4 maçtır forma giyemeyen Afobe maç kadrosuna alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde iki ismin de oynamaya hazır olduğu belirtildi.
EKSTRA PRİM YOK
TRABZONSPOR Yönetim Kurulu, Galatasaray maçında futbolculara ekstra prim vermeyecek. Daha önce zaman zaman bu maçlarda yüksek primler veren yönetimin, bu konuda standart bir uygulama yapacağı öğrenildi.