Haber turu

LEEDS United ile Liverpool arasında önceki gün oynanan maçta Avrupa Süper Ligi protestoları vardı. Maç öncesinde Leedsli oyuncular özel yapılan tişörtleri giyerken, Elland Road Stadı'nın üzerinde deyazılı pankartı taşıyan bir helikopter gezdi.İNGILTERE Başbakanı Boris Johnson, 6 İngiliz kulübüne ültimatom verdi. Bu kulüplerin Avrupa Süper Ligi'nde oynamasına karşı çıkacaklarını ve engel olmak için elinden geleni yapacağını açıklayan Johnson,AVRUPA Süper Ligi'ne katılacak takımlar, Şampiyonlar Ligi'ne göre kat be kat daha fazla para kazanacak. Financial Times'a göre ilk etapta giriş parası olarak tüm kulüplerYENI ligin kurucularının toplam borçları da ortaya çıktı. Adı geçen 12 kulübün toplam borcunungibi dev bir seviyeye ulaştığını iddia eden İtalyan basını artık çıkmaza girilen noktada düğmeye basıldığı belirtildi.onu 1 milyar 280 milyon Euro ile Tottenham takip ediyor.AVRUPA Süper Ligi'ne tepkiler çığ gibi büyürken, Sassuolo'da teknik direktörbugün oynayacakları Milan karşılaşması öncesi protestoya hazırlandığını söyledi. Maça çıkmak istemediklerini söyleyen İtalyan çalıştırıcı,Eğer kulübüm beni zorlamazsa çıkmayacağım. Futbol hepimizin, belli bir grubun değil" ifadelerini kullandı.PSG'DE forma giyen Kylian Mbappe'nin takımıyla yeni sözleşme imzalamaması ayrılacağı dedikodularını artıyor. Goal'ün haberine göre; 22'lik süper yıldızın bu tavrı Real Madrid ve Barcelona'nın iştahını kabartırken,İyi derecede İspanyolca konuşan Fransız oyuncunun İspanya'da bir konut satın almak için sabırsızlandığının altı çizildi. Başarılı futbolcununGEÇEN yıl İtalya'daki Dünya Karting Şampiyonası finalinde pilotyarış dışı kalınca sinirlerine hâkim olamamış ve aracının kopan tamponunu rakibine fırlatmıştı.23 yaşındaki sporcu savunmasında "öfke haliyle" bunu gerçekleştiğini söyledi. Corberi ise bir daha yarışmayacağını açıklamıştı.MISIR'IN başkenti Kahire'de düzenlenen16 yaşındaki Aleyna, "Bu zamana kadar yıldızlar branşından alınmış olan en iyi derece. Yarış öncesi heyecanlandım ama şu anda çok mutluyum" dedi.