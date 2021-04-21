Haber turu

Uçaklı protesto!
LEEDS United ile Liverpool arasında önceki gün oynanan maçta Avrupa Süper Ligi protestoları vardı. Maç öncesinde Leedsli oyuncular özel yapılan tişörtleri giyerken, Elland Road Stadı'nın üzerinde de "Süper Lig'e hayır de" yazılı pankartı taşıyan bir helikopter gezdi.
İngiltere başbakanı'ndan 6 kulübe ültımatom
İNGILTERE Başbakanı Boris Johnson, 6 İngiliz kulübüne ültimatom verdi. Bu kulüplerin Avrupa Süper Ligi'nde oynamasına karşı çıkacaklarını ve engel olmak için elinden geleni yapacağını açıklayan Johnson, İngiltere içinde bu lige yasakkoyacaklarını da duyurdu.
Her takıma ayakbastı parası 350 milyon Euro!
AVRUPA Süper Ligi'ne katılacak takımlar, Şampiyonlar Ligi'ne göre kat be kat daha fazla para kazanacak. Financial Times'a göre ilk etapta giriş parası olarak tüm kulüpler 300-350 milyon Euro kasasınakoyacak. Bu bedel Şampiyonlar Ligi'nde15-17 milyon Euro arasında değişiyordu.
Borçları dudak uçuklattı: 7 milyar 725 milyon
YENI ligin kurucularının toplam borçları da ortaya çıktı. Adı geçen 12 kulübün toplam borcunun 7 milyar 725 milyon Euro gibi dev bir seviyeye ulaştığını iddia eden İtalyan basını artık çıkmaza girilen noktada düğmeye basıldığı belirtildi. Butakımlar içinde Chelsea 1 milyar 510 milyon Euroile en borçlu kulüp olurken, onu 1 milyar 280 milyon Euro ile Tottenham takip ediyor.
Sassuolo'dan Milan'a maç öncesi protesto
AVRUPA Süper Ligi'ne tepkiler çığ gibi büyürken, Sassuolo'da teknik direktör Roberto deZerbi bugün oynayacakları Milan karşılaşması öncesi protestoya hazırlandığını söyledi. Maça çıkmak istemediklerini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Süper Lig kurucularından Milan ileoynayacağımız mücadeleye takımımla birlikteçıkmak istemiyorum. Eğer kulübüm beni zorlamazsa çıkmayacağım. Futbol hepimizin, belli bir grubun değil" ifadelerini kullandı.
Fransız yıldız Mbappeİspanya'dan ev alıyor
PSG'DE forma giyen Kylian Mbappe'nin takımıyla yeni sözleşme imzalamaması ayrılacağı dedikodularını artıyor. Goal'ün haberine göre; 22'lik süper yıldızın bu tavrı Real Madrid ve Barcelona'nın iştahını kabartırken, Mbappe'ninde Madrid'den ev aramaya başladığı belirtildi. İyi derecede İspanyolca konuşan Fransız oyuncunun İspanya'da bir konut satın almak için sabırsızlandığının altı çizildi. Başarılı futbolcunun kontratı gelecek yıl bitiyor.
Tampon fırlatan pilotayarışlardan 15 yıl men
GEÇEN yıl İtalya'daki Dünya Karting Şampiyonası finalinde pilot Luca Corberi, yarış dışı kalınca sinirlerine hâkim olamamış ve aracının kopan tamponunu rakibine fırlatmıştı. Corberi'yi FIA Uluslararası Mahkemesi,15 yıl boyunca yarışlardan men etti. 23 yaşındaki sporcu savunmasında "öfke haliyle" bunu gerçekleştiğini söyledi. Corberi ise bir daha yarışmayacağını açıklamıştı.
Aleyna, eskrimdebir ilke imza attı
MISIR'IN başkenti Kahire'de düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya EskrimŞampiyonası'nda milli sporcu AleynaErtürk, bir ilke imza atarak yıldızlar kadınepe branşında dünya altıncısı oldu. 16 yaşındaki Aleyna, "Bu zamana kadar yıldızlar branşından alınmış olan en iyi derece. Yarış öncesi heyecanlandım ama şu anda çok mutluyum" dedi.