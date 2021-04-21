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Giriş Tarihi: 21.4.2021

‘Haftaya toplantıya gelme’

UĞUR ÇEM
‘Haftaya toplantıya gelme’

Başkan Cengiz, kendisini istifaya davet edip, yönetim toplantısında konuşulanları Clubhouse’ta anlatan yönetici Mahmut Recevik’e yukarıdaki sözlerle tavrını koydu

Galatasaray yönetim kurulu dün toplandı. Geçen hafta Başkan Mustafa Cengiz'in istifasını isteyen, daha sonra da bu konuşmayı Clubhouse uygulamasında anlatan yönetici Mahmut Recevik büyük tepki görmüştü. Geçtiğimiz pazar günü denetim, sicil, disiplin kurulları Recevik'i istifaya davet etmiş ve "Galatasaray yönetiminde konuşulan konuları sosyal medya ortamında anlatmanız hoş değil" uyarısında bulunmuştu. Bu olaylardan sonra gözler dünkü yönetim kurulu toplantısına çevrilmişti. Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıda Başkan Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'e, "Dostça ayrılalım. İstifa et. Bu sayfa kapansın" dedi. Bunun üzerine Recevik, "Bunu düşüneceğim" yanıtını verdi. Başkan ise, "Haftaya yapılacak yönetim kurulu toplantısına katılma" diyerek son noktayı koydu.

PFDK HESABI AĞIR KESTI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Cengiz'e bu cezanın uygulandığı belirtildi. Galatasaray Kulübü'ne de aynı nedenle 100 bin lira para cezası kesildi.

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‘Haftaya toplantıya gelme’
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