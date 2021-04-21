‘Haftaya toplantıya gelme’

Galatasaray yönetim kurulu dün toplandı. Geçen hafta Başkan Mustafa Cengiz'in istifasını isteyen, daha sonra da bu konuşmayıbüyük tepki görmüştü. Geçtiğimiz pazar günü denetim, sicil, disiplin kurulları Recevik'i istifaya davet etmiş veuyarısında bulunmuştu. Bu olaylardan sonra gözler dünkü yönetim kurulu toplantısına çevrilmişti. Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıda Başkan Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'e,dedi. Bunun üzerine Recevik,yanıtını verdi. Başkan ise,diyerek son noktayı koydu.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'everdi. TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Cengiz'e bu cezanın uygulandığı belirtildi.