‘Haftaya toplantıya gelme’

Başkan Cengiz, kendisini istifaya davet edip, yönetim toplantısında konuşulanları Clubhouse’ta anlatan yönetici Mahmut Recevik’e yukarıdaki sözlerle tavrını koydu
Galatasaray yönetim kurulu dün toplandı. Geçen hafta Başkan Mustafa Cengiz'in istifasını isteyen, daha sonra da bu konuşmayı Clubhouse uygulamasındaanlatan yönetici MahmutRecevik büyük tepki görmüştü. Geçtiğimiz pazar günü denetim, sicil, disiplin kurulları Recevik'i istifaya davet etmiş ve "Galatasaray yönetimindekonuşulan konuları sosyalmedya ortamında anlatmanızhoş değil" uyarısında bulunmuştu. Bu olaylardan sonra gözler dünkü yönetim kurulu toplantısına çevrilmişti. Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıda Başkan Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'e, "Dostçaayrılalım. İstifa et. Bu sayfa kapansın" dedi. Bunun üzerine Recevik, "Bunu düşüneceğim" yanıtını verdi. Başkan ise, "Haftaya yapılacak yönetimkurulu toplantısına katılma" diyerek son noktayı koydu.
PFDK HESABI AĞIR KESTI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve50 bin lira para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Cengiz'e bu cezanın uygulandığı belirtildi. Galatasaray Kulübü'ne de aynınedenle 100 bin lira paracezası kesildi.