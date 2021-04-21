Herkesin hesabı var!

Aslan, Beşiktaş’ın takıldığı, Fenerbahçe’nin bay geçtiği haftada kazanıp şampiyonluk umutlarını yeşertmenin peşinde... Bordo-mavililer ise 4 maçlık beraberlik serisini bitirip, ikinci kez bir derbi kazanma hedefinde
Süper Lig bugün dev bir kapışmaya sahne olacak. 3 maçlık kötügidişi Göztepe karşısında bitiren G.Saray, çıkışını Trabzonsporkarşısında sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ın tökezlediği,F.Bahçe'nin ise bay geçtiği haftada Aslan, 3 puan alıp şampiyonlukumutlarını yeşertmek istiyor. Trabzon ise 4 maçlıkberaberlik serisini bitirip, bu sezon ikinci kez büyükbir maçı kazanmanın hesabını yapıyor. Trabzon bu sezonbüyük maçlardaki tek galibiyetini ikinci yarıda Beşiktaş'akarşı aldı. Ev sahibinde cezalı Donk, izolasyondakiMohamed, sakatlığı süren Yedlin, Linnes ve Falcao yok.Konuk ekipte kart cezası biten Vitor Hugo ile sakatlığı geçenEkuban ve Afobe oynayabilecek. Türk Telekom Stadı'nda19.00'da başlayacak maçın hakemi ise Mete Kalkavan.