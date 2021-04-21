Herkesin hesabı var!

Süper Lig bugün dev bir kapışmaya sahne olacak., çıkışını Trabzonsporkarşısında sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ın tökezlediği,F.Bahçe'nin ise bay geçtiği haftada Aslan, 3 puan alıp şampiyonlukumutlarını yeşertmek istiyor. Trabzon isebu sezon ikinci kez büyükbir maçı kazanmanın hesabını yapıyor. Trabzon bu sezonbüyük maçlardaki tek galibiyetini ikinci yarıda Beşiktaş'akarşı aldı. Ev sahibindeyok.Konuk ekipte kart cezası biten Vitor Hugo ile sakatlığı geçenEkuban ve Afobe oynayabilecek.