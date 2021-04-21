Herkesin hesabı var!

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Giriş Tarihi: 21.4.2021

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Aslan, Beşiktaş’ın takıldığı, ’nin bay geçtiği haftada kazanıp şampiyonluk umutlarını yeşertmenin peşinde... Bordo-mavililer ise 4 maçlık beraberlik serisini bitirip, ikinci kez bir derbi kazanma hedefinde

Süper Lig bugün dev bir kapışmaya sahne olacak. 3 maçlık kötü gidişi Göztepe karşısında bitiren G.Saray, çıkışını Trabzonspor karşısında sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ın tökezlediği, F.Bahçe'nin ise bay geçtiği haftada Aslan, 3 puan alıp şampiyonluk umutlarını yeşertmek istiyor. Trabzon ise 4 maçlık beraberlik serisini bitirip, bu sezon ikinci kez büyük bir maçı kazanmanın hesabını yapıyor. Trabzon bu sezon büyük maçlardaki tek galibiyetini ikinci yarıda Beşiktaş'a karşı aldı. Ev sahibinde cezalı Donk, izolasyondaki Mohamed, sakatlığı süren Yedlin, Linnes ve Falcao yok. Konuk ekipte kart cezası biten Vitor Hugo ile sakatlığı geçen Ekuban ve Afobe oynayabilecek. Türk Telekom Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçın hakemi ise Mete Kalkavan.

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