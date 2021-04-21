Kartal’a bir haller oldu

F.Bahçe'nin bay geçtiği haftada artık gözler bugün oynanacak G.Saray-Trabzon maçındayarışında kritik öneme sahip Sivasspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, maça arzu ettiği gibi başlayamadı. Josef, Atiba ve Dorukhan orta sahasıyla maça start veren siyah-beyazlılar, hücumda oyun kurmakta çok zorlandı.Beşiktaş sadece 1 şut çekebildi ve gol yollarında etkisiz kaldı. 2. devre sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Aboubakar'ın yerine Larin santrfora geçti ancak önceki haftalarda yaşanan problem yine devam etti. Sivasspor savunması arasında varlık gösteremeyen Kanadalı oyuncuya kötü bir N'Koudou ve Ghezzal da eklenince pozisyonlar gelmedi.ise özellikle Erdoğan ile fırsatları değerlendiremedi. İki takımın hücumda varlığı son 20 dakikada artsa da maçta gol sesi çıkmadı. Beşiktaş son 6 mücadelede 9 puanı sahada bırakarakBeşiktaş,, Sivas karşısında maçın ilk 45 dakikasında sezonun da en kötü performanslarından birine imza attı. Siyah-beyazlılar bu yarıda 59 isabetsiz pas ile en fazla hata yaptığı maçı oynarken sadece 1 isabetli şut kullanarak bu değerde de sezonun en kötüsüydü.Rıza Çalımbay ile Sergen Yalçın arasındaki 6. randevuda ilk kez beraberlik çıktı. Beşiktaş'ın iki eski kaptanının teknik adam olarak görev yaptığı daha önce oynanan maçlarda Rıza Çalımbay'ın takımları 4 galibiyet alırken, Sergen Yalçın ise tek galibiyetini sezonun ilk yarısında 3-0 ile almıştı.Beşiktaş, cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçı öncesinde kilit isimlerinden birini kaybetti. Sivas maçında rakibe müdahalesi sonrasında sarı kart gören Welinton, sarı kart cezalısı durumuna düştü ve gelecek hafta takımını yalnız bıraktı.Yiğido, İstanbul takımlarını konuk ettiği son 11 lig maçında sadece 1 yenilgi yaşadı ve rakiplerine kâbus oldu. Bu sezonun ilk yarısındaki mücadelede Galatasaray'a evinde 2-1 mağlup olan Sivasspor diğer İstanbul ekiplerine karşı son 11 maçında 5 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.Tartışılan pozisyonlar53. dakikada Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon Dorukhan'la geldi. Ceza sahasına girerken yerde kalan oyuncu penaltı bekledi ama sonuç alamadı22. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahasının sağından içeriye doğru çevirdiği top Vida'nın eline gelirken, önce Fırat Aydınus sonra VAR devam dedi...