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Giriş Tarihi: 21.4.2021

Kimse boşuna heveslenmesin

Kimse boşuna heveslenmesin
Beşıktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluk iddialarından asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. 'Kimse heveslenmesin' diyen 48 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: "Puan kayıpları olabilir zaten Sivas zor bir deplasman. Beraberlik planlarımız içinde vardı. Aboubakar'ı kaybettik. Larin'i keyfimizden çıkarmadık. Bazı eleştiriler çok saçma oluyor. Tutup tek santrforumuzu maç 0-0 durumdayken çıkarmayız. Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu. Çok beğendiğim bir hakem sahanın en iyisiydi. İkinci yarı bize maç kazandırmasını beklediğimiz bazı isimler beklentiyi veremedi. Zevksiz bir maçtı. 0-0 oyunun normal sonucuydu. Haftaya da bir şekilde sahaya çıkarız. Kimse bir şeyden vazgeçtiğimizi sanmasın. Şampiyonluk yarışının en büyük adayıyız, diğerleri ikinci aday olur. Kimse heveslenmesin boşuna."

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Kimse boşuna heveslenmesin
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