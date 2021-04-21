Kimse boşuna heveslenmesin

Beşıktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluk iddialarından asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. 'Kimse heveslenmesin' diyen 48 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: "Puan kayıpları olabilir zaten Sivas zor bir deplasman. Beraberlikplanlarımıziçinde vardı.Aboubakar'ıkaybettik. Larin'i keyfimizden çıkarmadık. Bazı eleştiriler çok saçma oluyor.Tutup tek santrforumuzu maç 0-0durumdayken çıkarmayız. Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu. Çok beğendiğim bir hakem sahanın en iyisiydi. İkinci yarı bize maç kazandırmasını beklediğimiz bazı isimler beklentiyi veremedi. Zevksiz bir maçtı. 0-0 oyunun normal sonucuydu. Haftaya dabir şekilde sahaya çıkarız. Kimsebir şeyden vazgeçtiğimizisanmasın. Şampiyonluk yarışının en büyük adayıyız, diğerleri ikinci aday olur. Kimse heveslenmesinboşuna."