Kimse boşuna heveslenmesin

Beşıktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluk iddialarından asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. 'Kimse heveslenmesin' diyen 48 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: "Puan kayıpları olabilir zaten Sivas zor bir deplasman.Larin'i keyfimizden çıkarmadık.Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu. Çok beğendiğim bir hakem sahanın en iyisiydi. İkinci yarı bize maç kazandırmasını beklediğimiz bazı isimler beklentiyi veremedi. Zevksiz bir maçtı. 0-0 oyunun normal sonucuydu.Şampiyonluk yarışının en büyük adayıyız, diğerleri ikinci aday olur.