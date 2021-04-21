Son dakika: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi flaş gelişme! Onyekuru kadrodan çıkarıldı...

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor zirve yarışında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Son haftalarda saha içi ve dışında birçok sorunla boğuşan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve yeniden zirveye tutunmuştu. Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir form yakalayarak Avrupa potasına kadar yükseldi.