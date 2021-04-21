Son dakika: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi flaş gelişme! Onyekuru kadrodan çıkarıldı...

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor zirve yarışında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Son haftalarda saha içi ve dışında birçok sorunla boğuşan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve yeniden zirveye tutunmuştu. Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir form yakalayarak Avrupa potasına kadar yükseldi.
Son 4 haftada 4 kez beraberlik alan bordo-mavililer, Galatasaray maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşma bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. VAR koltuğunda ise Cüneyt Çakır yer alacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Şener (Etebo), Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
ONYEKURU ŞOKU!
Geçtiğimiz hafta Göztepe maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle kadroya alınması beklenmeyen Onyekuru, maç kadrosuna alınmış ve karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu. A Spor'da yer alan son dakika bilgisine göre, Trabzonspor maçı öncesinde Henry Onyekuru, sakatlığı maç kadrosundan çıkarıldı.