Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi flaş gelişme! Onyekuru kadrodan çıkarıldı...
Giriş Tarihi: 21.4.2021 17:26 Son Güncelleme: 21.4.2021 17:38

Son dakika: maçı öncesi flaş gelişme! Onyekuru kadrodan çıkarıldı...

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi flaş gelişme! Onyekuru kadrodan çıkarıldı...

Son dakika haberi... 'in 36. haftasında oynanacak olan - karşılaşması, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Zirve yarışında oldukça kritik bir karşılaşma olan dev maç öncesinde Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Onyekuru, Trabzonspor maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor zirve yarışında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Son haftalarda saha içi ve dışında birçok sorunla boğuşan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve yeniden zirveye tutunmuştu. Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir form yakalayarak Avrupa potasına kadar yükseldi.

Son 4 haftada 4 kez beraberlik alan bordo-mavililer, Galatasaray maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşma bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. VAR koltuğunda ise Cüneyt Çakır yer alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener (Etebo), Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

ONYEKURU ŞOKU!

Geçtiğimiz hafta Göztepe maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle kadroya alınması beklenmeyen Onyekuru, maç kadrosuna alınmış ve karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu. A Spor'da yer alan son dakika bilgisine göre, Trabzonspor maçı öncesinde Henry Onyekuru, sakatlığı maç kadrosundan çıkarıldı.

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Son dakika: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi flaş gelişme! Onyekuru kadrodan çıkarıldı...
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