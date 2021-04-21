Süper fiyasko

Avrupa futbolunu karmaşaya iten Avrupa Süper Ligi projesi daha 72 saat geçmeden çatırdadı. Özellikle İngiliz futbolseverlerden büyük tepki alan projeden kopmalar başladı. Yoğun tepkiler üzerine Ada ekipleri Manchester City, Chelsea, M.United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham ayrılık kararlarını açıkladılar.Kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesinin de Manchester United'ı satmayı düşündüğü belirtildi.İspanya'da ise Barcelona Başkanı Laporta, Süper Lig için sözü genel kurul üyelerine bıraktı. Laporta,dedi. Atletico Madrid de şimdilik çekimser kaldı. Ancak Real Madrid projede kararlı görünüyor." diyen Başkan Florentino Perez, imzalanan sözleşmeye göre kimsenin çekilemeyeceğini savunurken, Bayern Münih ve PSG'nin de kendilerine katılacağı görüşünde. Ancak ona da istifa etmesi için büyük baskı var. İtalya'da datepkiler üzerine görevini bıraktığı iddialarını yalanladı. İnter ve Milan ise sessizliğini koruyor.1- Florentino Perez / Real Madrid 2- Joan Laporta / Barcelona 3- Enrique Cerezo / A.Madrid 4- Andrea Agnelli / Juventus 5- Steven Zhang / İnter 6- Ivan Gazidis / Milan 7- Stan Kroenke / Arsenal 8- Joel Glazer / Manchester United 9- John Henry / Liverpool 10- Daniel Levy / Tottenham 11- Roman Abramovich / Chelsea 12- Ferran Soriano / Manchester Cityİki gündür yaşanan tartışmalar sonrasında Avrupa medyası da ikiye bölündü. Ayrışmanın tüm piyasayı yeni baştan şekillendireceğine ortak vurgu yapılırken, özellikle ülke federasyonlarının tepkisi manşetlerdeydi.UEFA Başkanı Ceferin'den önemli hatırlatmaUEFA Başkanı Aleksander Ceferin oluşan kaos durumundan daha güçlü çıkacaklarını söyledi. Avrupa Süper Ligi'nde adı geçmeyen,Ceferin, G.Saray gibi takımların UEFA organizasyonlarında olması gerektiğine vurgu yapıp, "Bu kaos bizi daha güçlü yapacak. Futbolu daha güçlü kılacak. UEFA organizasyonlarınınihtiyacı var" dedi.Öte yandan UEFA toplantısı sonrasında 55 ülke federasyonu da Avrupa Süper Ligi oluşumunu kınayan bildiriye imza attı.