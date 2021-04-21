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Giriş Tarihi: 21.4.2021

Süper fiyasko

Süper fiyasko

Özellikle İngiliz taraftarların dünkü gösterileri sonucunda , , M.United, , Tottenham ve Liverpool "Ayrılık" kararı aldı. İspanya'da ise konuyu kulüp üyelerinin kararına bıraktı şimdilik "çekimser" kaldı. İtalyan devleri ve ise sessizliğini koruyor. Bu projeden çok büyük para kazanmayı bekleyen Amerikalı patronlar panikledi. Glazer ailesi 'ı satmak için harekete geçti

REAL MADRİD BAŞKANI PEREZ: SÖZLEŞME AÇIK, KİMSE AYRILAMAZ
Avrupa futbolunu karmaşaya iten Avrupa Süper Ligi projesi daha 72 saat geçmeden çatırdadı. Özellikle İngiliz futbolseverlerden büyük tepki alan projeden kopmalar başladı. Yoğun tepkiler üzerine Ada ekipleri Manchester City, Chelsea, M.United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham ayrılık kararlarını açıkladılar. Manchester United Başkanı Ed Woodward son olaylar üzerine görevi bıraktı. Kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesinin de Manchester United'ı satmayı düşündüğü belirtildi.

PEREZ: 2024'TE HEPİMİZ ÖLÜRÜZ
İspanya'da ise Barcelona Başkanı Laporta, Süper Lig için sözü genel kurul üyelerine bıraktı. Laporta, "Kulüp onların, karar onların" dedi. Atletico Madrid de şimdilik çekimser kaldı. Ancak Real Madrid projede kararlı görünüyor. "Eğer hiçbirşey yapmazsak 2024'te hepimiz ölürüz" diyen Başkan Florentino Perez, imzalanan sözleşmeye göre kimsenin çekilemeyeceğini savunurken, Bayern Münih ve PSG'nin de kendilerine katılacağı görüşünde. Ancak ona da istifa etmesi için büyük baskı var. İtalya'da da Juventus Başkanı Agnelli tepkiler üzerine görevini bıraktığı iddialarını yalanladı. İnter ve Milan ise sessizliğini koruyor.

İŞTE AVRUPA FUTBOLUNU KARIŞTIRAN 12 ADAM
1- Florentino Perez / Real Madrid 2- Joan Laporta / Barcelona 3- Enrique Cerezo / A.Madrid 4- Andrea Agnelli / Juventus 5- Steven Zhang / İnter 6- Ivan Gazidis / Milan 7- Stan Kroenke / Arsenal 8- Joel Glazer / Manchester United 9- John Henry / Liverpool 10- Daniel Levy / Tottenham 11- Roman Abramovich / Chelsea 12- Ferran Soriano / Manchester City

DÜNYA BUNU KONUŞUYOR!
İki gündür yaşanan tartışmalar sonrasında Avrupa medyası da ikiye bölündü. Ayrışmanın tüm piyasayı yeni baştan şekillendireceğine ortak vurgu yapılırken, özellikle ülke federasyonlarının tepkisi manşetlerdeydi.

GALATASARAY MESAJI!
UEFA Başkanı Ceferin'den önemli hatırlatma

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin oluşan kaos durumundan daha güçlü çıkacaklarını söyledi. Avrupa Süper Ligi'nde adı geçmeyen, Avrupa'nın önemli takımlarının da yarışta olması gerektiğine vurgu yapan Ceferin, G.Saray gibi takımların UEFA organizasyonlarında olması gerektiğine vurgu yapıp, "Bu kaos bizi daha güçlü yapacak. Futbolu daha güçlü kılacak. UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var" dedi.

55 ÜLKEDEN KINAMA İMZASI
Öte yandan UEFA toplantısı sonrasında 55 ülke federasyonu da Avrupa Süper Ligi oluşumunu kınayan bildiriye imza attı.

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