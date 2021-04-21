Süper Lig Puan Durumu - 21 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? 36. Hafta maç sonuçları ve fikstür

"Süper Lig Puan Durumu" 21 Nisan 2021 Çarşamba günü oynanan Galatasaray Trabzonspor mücadelesi sonrası merak edilerek 21 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? sorusu üzerinden araştırılmaya başlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla 21 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması ve 36. Hafta maç sonuçları ve fikstür bilgileri şöyle;
21 Nisan 2021 Çarşamba günü oynanan maçlar sonrası Süper Lig puan durumu şöyle şekillendi;
NOT: Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrasında güncellenecektir
Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçların sonuçları ve kalan maçların programı şu şekilde;
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak maçlar şöyle;