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Giriş Tarihi: 21.4.2021 19:36 Son Güncelleme: 21.4.2021 19:36

- 21 Nisan puan durumu sıralaması nasıl? 36. Hafta maç sonuçları ve fikstür

Süper Lig Puan Durumu - 21 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? 36. Hafta maç sonuçları ve fikstür

’in 36. Haftasının sonlarına gelirken ligin 3. sırasında yer alan ile 4. sırada bulunan arasında oynanan mücadele sonrasında güncel durumuna erişmek isteyen futbolseverler 21 Nisan Spor Toto sıralaması nasıl? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. (TFF) ile 36. hafta maç sonuçları ve fikstürü ile sıralaması detayları.

"Süper Lig Puan Durumu" 21 Nisan 2021 Çarşamba günü oynanan Galatasaray Trabzonspor mücadelesi sonrası merak edilerek 21 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? sorusu üzerinden araştırılmaya başlandı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU - 36. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla 21 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması ve 36. Hafta maç sonuçları ve fikstür bilgileri şöyle;

21 NİSAN SÜPER LİG PUAN DURUMU CETVELİ

21 Nisan 2021 Çarşamba günü oynanan maçlar sonrası Süper Lig puan durumu şöyle şekillendi;

NOT: Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrasında güncellenecektir

SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçların sonuçları ve kalan maçların programı şu şekilde;

SÜPER LİG 37. HAFTA FİKSTÜRÜ

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak maçlar şöyle;


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Süper Lig Puan Durumu - 21 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? 36. Hafta maç sonuçları ve fikstür
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