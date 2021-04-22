39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha Milan'da!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında LA Galaxy'den Milan'a transfer olan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, İtalyan ekibiyle 1 yıl daha yola devam kararı aldı. 39 yaşındaki dünya yıldızı, başarılarla dolu futbol kariyerine ilerleyen yaşına rağmen nokta koymuyor.

Serie A ekibinde yıllık ücretinin 7 milyon euro olacağı söylenen Ibrahimovic, bu sezon Serie A'da 17 maçta forma giydi. 15 kez ağlarla buluştu.