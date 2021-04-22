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Giriş Tarihi: 22.4.2021 23:18 Son Güncelleme: 22.4.2021 23:21

39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha 'da!

39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha Milan'da!

İtalya 'nın köklü kulübü 'da forma giyen İsveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, 39 yaşında olmasına rağmen üst düzey turnuvalarda futbol oynamaya devam ediyor. Golcü oyuncu, Milan ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında LA Galaxy'den Milan'a transfer olan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, İtalyan ekibiyle 1 yıl daha yola devam kararı aldı. 39 yaşındaki dünya yıldızı, başarılarla dolu futbol kariyerine ilerleyen yaşına rağmen nokta koymuyor.

Serie A ekibinde yıllık ücretinin 7 milyon euro olacağı söylenen Ibrahimovic, bu sezon Serie A'da 17 maçta forma giydi. 15 kez ağlarla buluştu.

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39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha Milan'da!
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