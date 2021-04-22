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Giriş Tarihi: 22.4.2021 15:57 Son Güncelleme: 22.4.2021 16:30

Alanya'da peş peşe goller! Maç hızlı başladı...

Alanya'da peş peşe goller! Maç hızlı başladı...

'in 36. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen iki takımın mücadelesinde , Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu maç öncesi Alanyaspor'un 52 puanı bulunurken Gaziantep FK'nın ise 52 puanı var. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Alanyaspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatmını haberimiziden takip edebilirsiniz... Gaziantep FK, 6'da Muhammet Demir'in kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 18'de Mustafa Pektemek ile 1-1'lik eşitlği sağladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen iki takımın mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu maç öncesi Çağdaş Atan'ın ekibi Alanyaspor'un 52 puanı bulunurken Ricardo Sa Pinto'nun ekibi Gaziantep FK'nın ise 52 puanı var. Gaziantep FK, 6'da Muhammet Demir'in kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 18'de Mustafa Pektemek ile 1-1'lik eşitlği sağladı.

Karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Alanyaspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatmını haberimiziden takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK | CANLI

ALANYASPOR 1-1 GAZİANTEP FK


6' Muhammet Demir

18' Mustafa Pektemek

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, M. Pektemek, Davidson, Babacar.

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Tosça, Vetrih, Jefferson, Mirallas, Maxim, Dicko, M. Demir.

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Alanya'da peş peşe goller! Maç hızlı başladı...
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