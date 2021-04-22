Alanya'da peş peşe goller! Maç hızlı başladı...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen iki takımın mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu maç öncesi Çağdaş Atan'ın ekibi Alanyaspor'un 52 puanı bulunurken Ricardo Sa Pinto'nun ekibi Gaziantep FK'nın ise 52 puanı var. Gaziantep FK, 6'da Muhammet Demir'in kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 18'de Mustafa Pektemek ile 1-1'lik eşitlği sağladı.