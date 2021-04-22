Ankaragücü yıkılmıyor

ANKARAGÜCÜ sahasında son sırada yer alan Denizlispor ile berabere kaldı: 1-1. Konuk takım, 7. dakikada kaleyi sol çaprazdan gören 25 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçenBaşkent ekibi, rakibine 35'te karşılık verdi. Alper Potuk'un arka direğe yaptığı ortadaİkinci devre, iki takımın da isteksiz oyunu sonuç vermeyince Ankaragücü puanını 38 yaptı ve 15. sıraya yerleşti.