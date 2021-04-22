Ankaragücü yıkılmıyor

ANKARAGÜCÜ sahasında son sırada yer alan Denizlispor ile berabere kaldı: 1-1. Konuk takım, 7. dakikada kaleyi sol çaprazdan gören 25 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega harika bir vuruşlafileleri havalandırdı: 0-1. Başkent ekibi, rakibine 35'te karşılık verdi. Alper Potuk'un arka direğe yaptığı ortada Kitsiou altıpasın önünde düzgünbir vuruşla topu fileleregönderdi: 1-1. İkinci devre, iki takımın da isteksiz oyunu sonuç vermeyince Ankaragücü puanını 38 yaptı ve 15. sıraya yerleşti. Son sıradakiDenizlispor 27'ye yükseldi.